Pourquoi y a-t-il une baisse substantielle des naissances en Allemagne et en Suisse - neuf mois après le début des vaccinations de masse contre la covid ? (SPRS)

Pourquoi y a-t-il une baisse substantielle des naissances en Allemagne et en Suisse - neuf mois après le début des vaccinations de masse contre la covid ?

Une étude israélienne récemment publiée dans la revue scientifique Andrology a révélé une diminution de 15 % de la concentration de sperme trois mois après la vaccination par l'ARNm covid. Les auteurs ont fait valoir que la diminution était temporaire, mais les données ne montraient pas réellement de reprise, juste un intervalle de confiance plus large. Cependant, l'étude était très petite (seulement 37 participants), elle n'avait pas de groupe témoin (pour exclure les effets externes), et plusieurs autres études n'ont trouvé aucune diminution de la concentration de sperme - certaines ont même trouvé une augmentation supposée , soulignant que de telles mesures peuvent être assez complexe.

Ainsi, contrairement aux affirmations de certains sceptiques du vaccin covid, la récente étude israélienne n'a pas prouvé que la vaccination par ARNm covid réduisait la concentration ou la qualité du sperme. En fait, il n'existe actuellement aucune preuve solide montrant un tel effet. D'autre part, une infection covid peut affecter temporairement la qualité du sperme, mais ce n'est pas inattendu après une infection ou une maladie.

Cela étant dit, les nouvelles données sur les naissances en Allemagne et en Suisse soulèvent de sérieuses questions. Plus précisément, les deux pays ont enregistré une baisse constante de 10% à 15% (par rapport aux attentes) des naissances mensuelles de janvier à mars / avril 2022 (dernières données disponibles) - soit précisément neuf mois après le début de la vaccination de masse contre le covid dans le population générale en avril/mai 2021 (voir graphiques ci-dessus et ci-dessous).

Comment expliquer cette baisse substantielle ? Est-ce dû à des facteurs sociaux ou biologiques ?

Le verrouillage hivernal allemand ne s'est terminé qu'en mai 2021, alors que le verrouillage suisse, beaucoup plus doux, s'est déjà terminé début mars 2021. Des données britanniques et new-yorkaises avaient déjà montré que lors des premiers verrouillages début 2020, 10 à 20 % de bébés en moins étaient étant conçu. Ainsi, il est possible que la baisse des taux de natalité allemands et suisses soit une conséquence directe ou indirecte des confinements, même si les horizons temporels ne correspondent pas tout à fait (pas de baisse fin 2021, ni fin 2020).

En termes de facteurs biologiques, l'Allemagne et la Suisse ont toutes deux connu deux vagues delta de covid en été et au début de l'hiver 2021 qui peuvent avoir influencé les taux de naissances vivantes (par exemple en augmentant les fausses couches), bien que la diminution des naissances ne soit vraiment visible que depuis janvier 2022. les données sur les naissances d'autres pays, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis, ne semblent pas encore accessibles au public.

Et les vaccinations covid ? Les vaccinations Covid pourraient influencer la fertilité et la conception, les fausses couches (avant la semaine 20, affectant normalement 10 à 20 % de toutes les grossesses) et/ou les mortinaissances (après la semaine 20, affectant normalement environ 0,5 % de toutes les grossesses). Des études antérieures ont fait valoir que la vaccination contre le covid n'avait aucun impact sur les mortinaissances, mais une nouvelle analyse indépendante a montré que les données indiquent en fait une augmentation de 30 % des mortinaissances.

En outre, il y a eu des rapports répandus et officiellement reconnus de troubles menstruels post-vaccinaux (plus de 30 000 rapports rien qu'en Grande-Bretagne); les rapports officiels d'événements indésirables liés aux vaccins, y compris le décès de bébés allaités (plus de 60 cas signalés rien qu'en Allemagne) ; une augmentation transitoire encore inexpliquée des décès néonatals dans des pays comme l'Écosse ; et des rapports de sages-femmes autrichiennes sur une augmentation des irrégularités pendant la grossesse et l'accouchement après la vaccination contre le covid. Pendant ce temps, Pfizer n'a même jamais terminé son essai de vaccin chez les femmes enceintes.

Les vaccins Covid peuvent avoir un impact sur la conception et la grossesse de manière directe (par exemple via les ovaires ou les spermatozoïdes) ou de manière indirecte (par exemple via des facteurs immunologiques, hormonaux ou vasculaires, y compris les (micro) caillots sanguins). Une étude japonaise officielle sur la biodistribution a montré que des quantités non négligeables de nanoparticules lipidiques d'ARNm de Pfizer se retrouvent effectivement dans les ovaires, mais il n'existe actuellement aucune preuve que cela ait un impact négatif sur la fonction folliculaire ovarienne .

Il est également possible que certaines femmes, sachant qu'elles seraient bientôt vaccinées, aient décidé de retarder leur grossesse. Dans ce cas, on s'attendrait à voir un rebond du taux de natalité en quelques mois.



En conclusion , les données de l'Allemagne et de la Suisse montrent une diminution mensuelle substantielle de 10 % à 15 % des naissances vivantes de janvier 2022 à au moins avril 2022. Cette diminution pourrait être due à des effets de confinement, des effets comportementaux ou des effets biologiques, y compris les vaccinations covid. qui a commencé neuf mois plus tôt.

Les autorités sanitaires et les chercheurs devraient enquêter de toute urgence sur la ou les véritables causes de ce phénomène sur la base de données provenant d'autres pays avec et sans confinement ainsi qu'avec et sans vaccins à ARNm-nanolipides.