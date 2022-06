« Putain, parlez dans le téléphone ! » : le Samu mis en cause après le décès d’une Martiniquaise (Mediapart)

« On veut que tout le monde sache comment notre mère a été maltraitée et méprisée alors qu’elle demandait juste de l’aide », lâche Marie-Laure, 31 ans, qui ne compte plus taire sa colère. Depuis août 2020, sa sœur jumelle Marie-Christine et elle se battent pour obtenir des réponses après le décès de leur mère...