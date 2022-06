Selon The Economist, il faut traiter la grippe comme la Covid (Daily Sceptic)

Traiter la grippe comme la Covid, selon The Economist Article originel : Treat the Flu Like Covid, Says The Economist Par Will Jones Daily Sceptic, 5.06.22

Le gouvernement devrait traiter la grippe de la même manière que la Covid, selon The Economist. En voici un extrait :

Le plan du gouvernement est de traiter la [COVID-19] d'une "manière similaire aux autres maladies respiratoires existantes" telles que la grippe. En pratique, cela signifie moins de surveillance, moins de vaccinations et une plus grande volonté d'accepter les infections et les décès. Ce compromis semble raisonnable pour beaucoup (mais moins pour les personnes cliniquement vulnérables). Mais la réduction de la réponse pour qu'elle ressemble davantage à l'approche adoptée pour la grippe n'est pas la seule option. Une autre solution consisterait à traiter la grippe davantage comme la Covid. "La grippe suscite un certain fatalisme", explique le professeur Ajit Lalvani de l'Imperial College de Londres. "Chaque année, la saison hivernale de la grippe submerge le NHS. Appliquer les leçons apprises grâce à la Covid pourrait aider."

S'il y a un moment où il faut penser différemment à la maladie, c'est bien celui-ci. Les épidémiologistes s'inquiètent du fait que deux années de faible exposition à la grippe ont pu faire baisser l'immunité à des niveaux faibles. Cela pourrait se traduire par un nombre extraordinaire de cas cet hiver, à un moment où les listes d'attente énormes continueront d'engorger le National Health Service (NHS).

Avant de se demander comment les choses pourraient être faites différemment, il faut commencer par voir comment les choses se passent habituellement. Les estimations pré-Covid basées sur des enquêtes sérologiques suggèrent que jusqu'à un Britannique sur cinq contracte la grippe chaque année. Dans la grande majorité des cas, la maladie est relativement bénigne, mais pour certains, une visite chez le médecin s'impose. Une étude réalisée en 2007 estime que la grippe entraîne chaque année quelque 800 000 visites chez le médecin de famille. Contrairement à la Covid, elle touche particulièrement les très jeunes ainsi que les personnes âgées : les enfants de moins de 14 ans représentent deux tiers des visites.

Si une infection respiratoire s'aggrave suffisamment, un traitement à l'hôpital est nécessaire. Pas moins de 40 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour des difficultés respiratoires causées par la grippe ; le coût total moyen d'une hospitalisation est de 7 500 £ (9 360 $). Les infections respiratoires étant lentes à se déplacer, les patients restent en moyenne 11 jours. L'occupation des 100 000 lits d'hôpitaux du NHS passe d'environ 88 % à plus de 95 % pendant l'hiver ; la grippe y est pour beaucoup.

Les données officielles suggèrent qu'en moyenne, environ 500 personnes sont mortes de la grippe chaque année au cours de la décennie allant jusqu'en 2020. Mais comme les infections grippales ne sont pas systématiquement diagnostiquées, ce chiffre est largement sous-estimé. Pour estimer le nombre réel de décès dus à la grippe, les épidémiologistes modélisent la surmortalité hivernale, en dissociant les infections grippales des vagues de froid qui entraînent également des décès. Sur cette base, une moyenne de 10 000 personnes sont mortes chaque année de la grippe au cours des dix années précédant 2020 ; au cours de l'hiver 2014-15, ce chiffre a atteint 29 000.

Le principal magazine économique et d'actualité suggère d'élargir le programme de vaccination, y compris aux enfants, de renforcer la surveillance et les tests, et d'encourager les personnes infectées à s'isoler et à porter un masque lorsqu'elles sont symptomatiques. Il indique également que si l'on ne va pas plus loin, même si cela est probable, "cela pourrait avoir des conséquences" au cours de l'hiver.