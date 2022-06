"Top Gun : Maverick" est de la propagande militaire. Des documents officiels le prouvent (MintPress News)

"Top Gun : Maverick" est de la propagande militaire. Des documents officiels le prouvent. Article originel : “Top Gun: Maverick” is Military Propaganda. Official Documents Prove It Par Alan Mc Leod MintPress News, 13.06.22

BEVERLY HILLS, CALIFORNIE - "Top Gun : Maverick" est un succès au box-office, un succès massif tant auprès des critiques que du public. Dans tout le pays, des unités de la marine et de l'armée de l'air ont installé des stands de recrutement dans les salles de cinéma, dans l'espoir d'enrôler les personnes qui se sont enflammées après avoir regardé le film. Mais des documents obtenus dans le cadre de la loi sur la liberté d'information révèlent que le film n'a été réalisé qu'après la signature d'un accord entre Hollywood et le Pentagone, la marine insistant pour "intégrer" ses "points de discussion clés" en échange de l'octroi à la société de production d'un accès étendu au matériel militaire.



Le journaliste d'investigation Tom Secker, auteur de "National Security Cinema : The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood", est l'un de ceux qui ont obtenu ces documents. Secker a expliqué que "Top Gun : Maverick" a été réalisé dans un but précis, a-t-il déclaré à MintPress :

Il s'agit de réhabiliter l'image de l'armée à la suite de nombreuses guerres ratées. Le film permet également de mettre en avant des pilotes humains effectuant une véritable mission de combat, ce qui est très rare à l'heure des frappes aériennes à haute altitude et de la guerre des drones. Il contribue à détourner l'attention de tous les pilotes de drones qui ont parlé de la misère et de l'horreur inhérentes à ce métier."

La suite du film à succès des années 1980 "Top Gun", le nouveau film suit l'histoire de Pete "Maverick" Mitchell plus de 30 ans plus tard, alors que le pilote renégat qui ne respecte pas les règles est chargé de former les meilleurs jeunes pilotes de la marine pour une mission secrète visant à faire sauter une installation d'enrichissement de l'uranium [un site implicite en Iran]. Au lieu de cela, Maverick montre qu'il est toujours le meilleur pilote et est lui-même sélectionné pour la mission.

L'accord de production entre le département de la défense (DoD) et Paramount Pictures est un quiproquo explicite. En échange de toutes sortes de soutien technique et de l'accès aux équipements et au personnel militaires, le Pentagone a été autorisé à "[a]ssigner un officier supérieur de l'état-major, après le commandement, pour revoir avec les affaires publiques les thèmes du scénario et y intégrer des points clés pertinents pour la communauté aéronautique"...

