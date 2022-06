Un article du New England Journal of Medicine prétend à tort que les nourrissons sont " à haut risque " de contracter la COVID-19 pour justifier la vaccination des femmes enceintes (Daily Sceptic)

Un article du NEJM prétend à tort que les nourrissons sont " à haut risque " de contracter la COVID-19 pour justifier la vaccination des femmes enceintes. Article originel : NEJM Paper Falsely Claims Infants are at “High Risk” From COVID-19 to Justify Vaccinating Pregnant Women par Thorsteinn Siglaugsson Daily Sceptic, 25 juin 2022

Je suis abonné à une publication appelée MedpageToday. C'est un excellent moyen de suivre ce qui se passe dans le débat médical dominant, et surtout de mieux comprendre ce qui ne va pas.



Cette semaine, il a publié un article sur les avantages pour les nourrissons de la vaccination pendant la grossesse, rapportés dans une étude publiée dans NEJM le 22 juin (avec un éditorial lié sur le fait que la vaccination pendant la grossesse est "deux pour le prix d'un"). Dans l'introduction, les auteurs de l'étude font l'affirmation suivante : "Les nourrissons âgés de moins de six mois présentent un risque élevé de complications liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)."

Cela m'a surpris, j'ai donc vérifié la source qu'ils citent à l'appui de cette affirmation. En résumé, la source ne nous dit rien sur le risque d'hospitalisation lié à la contraction de la COVID-19. Tout ce qu'elle nous dit, c'est le nombre de nourrissons hospitalisés au fil du temps pour 100 000 habitants, ce qui montre qu'au début du mois de janvier de cette année, lors d'une vague d'infections par l'Omicron, il y a bien sûr eu un pic d'hospitalisations de nourrissons. Cela n'a absolument rien à voir avec le risque d'hospitalisation lié à l'infection.



Les nourrissons présentent-ils vraiment un "risque élevé de complications" de la COVID-19 ? Dans la population générale, la probabilité d'hospitalisation à la suite d'une infection à la Covid, selon les CDC étatsuniens en octobre 2021, était d'environ 5 % ; cela signifie qu'une personne infectée sur 20 a été admise à l'hôpital. Après la prise en charge par Omicron, ce chiffre a baissé de 50 à 70 %, pour atteindre entre 1,5 et 2,5 %. Et si l'on regarde les dernières estimations des CDC sur le risque relatif entre les groupes d'âge, les enfants jusqu'à 17 ans ont le plus faible risque d'hospitalisation. Pour les nourrissons en particulier, le risque d'hospitalisation est d'environ un dixième du risque du groupe d'âge le plus âgé. On pourrait ajouter que leur risque de décès est inférieur à 1/330 (0,3%) de celui du groupe d'âge le plus élevé. Il s'agit d'un risque très faible, et non d'un risque élevé.



Pourtant, selon les auteurs de cette étude, les nourrissons sont "à haut risque de complications de la maladie à coronavirus 2019", contre toute évidence, en se référant à une source qui n'aborde pas la question.

Il est clair que nous ne devrions pas nous préoccuper du risque de la COVID-19 pour les nourrissons, car comme les chiffres nous le disent, il n'est pas du tout préoccupant ; les nourrissons sont très peu en danger à cause de la COVID-19. Nous devrions en fait être plus préoccupés par l'injection aux futures mères de substances que les autorités sanitaires de Scandinavie n'ont pas recommandées pour les enfants de moins de 12 ans, à l'exception du Danemark uniquement, une décision que le gouvernement dit maintenant regretter. Nous avons constaté des pics inquiétants de complications pendant la grossesse et de mortalité infantile et de mortinatalité depuis le déploiement du vaccin chez les femmes enceintes, bien que les études officielles à ce sujet semblent conçues pour le dissimuler.