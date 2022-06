Une troisième femme accuse le ministre français Damien Abad d'agression sexuelle

Violences sexuelles : de nouvelles accusations visent le ministre Damien Abad

Mediapart, 14.06.22 Mediapart a recueilli de nouveaux témoignages mettant en cause le comportement avec les femmes du ministre des solidarités, Damien Abad, dont celui d’une élue centriste qui dénonce une tentative de viol en 2010. Le ministre n’a pas répondu à nos questions.

« Aujourd’hui je ne peux plus me taire. Si je parle, c’est pour que ça s’arrête, qu’il ne puisse pas recommencer. » Élue centriste, Laëtitia* concède que sa « culture n’est pas d’aller [s’]exprimer dans la presse » s’agissant des affaires de violences sexuelles. D’autant que cela fait « plus de dix ans » qu’elle tente « d’oublier tout ça ». Mais les témoignages dans Mediapart de deux femmes accusant le nouveau ministre des solidarités, Damien Abad, de viol en 2010 et 2011, quelques mois après la tentative de viol qu’elle dit elle-même avoir subie, l’ont emplie de « culpabilité ».

Alors elle a décidé de témoigner publiquement et a pris les conseils d’une avocate. « Les faits dont je suis saisie sont très graves, indique à Mediapart son conseil, Me Raphaële Bialkiewicz. À ce stade, nous analysons le dossier et procédons à la récolte et aux recoupements d’éléments, en vue d’y apporter toutes les suites utiles. Nous avons notamment fait effectuer un constat d’huissier concernant certains éléments. »

Elles sont désormais trois à accuser l’ancien président du groupe Les Républicains (LR) à l’Assemblée nationale de viol ou de tentative de viol. Le 21 mai, Mediapart avait révélé les témoignages de Margaux et Chloé : la première, une ancienne militante centriste de 35 ans, avait porté plainte pour « viol » en 2017 et l’affaire avait été classée sans suite ; la seconde, une femme de 41 ans, a fait en mai 2022 un signalement à l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, dans lequel elle relate s’être réveillée « en sous-vêtements » et « en état de choc » dans une chambre d’hôtel avec Damien Abad, à l’automne 2010...

