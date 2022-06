VAERS. Des données suggèrent que le nombre élevé de décès après vaccination contre la Covid n'est pas dû aux surdéclarations (Daily Sceptic)

Des données suggèrent que le nombre élevé de décès signalés après vaccination contre la Covid n'est pas dû aux surdéclarations.

par Will Jones

Daily Sceptic, 13.06.22

OpenVAERS, le site qui rend accessibles les données du système étatsunien de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS), a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui montre clairement que le nombre élevé de décès signalés pour les vaccins contre la Covid n'est probablement pas dû à un taux de notification exceptionnellement élevé en 2021 et 2022. La nouvelle fonctionnalité vous permet de comparer rapidement les décès signalés pour les vaccins Covid et les autres vaccins en activant et désactivant les données pour chacun d'eux. Vous pouvez ainsi constater que les rapports concernant les autres vaccins restent à un niveau normal (relativement faible), alors que les rapports concernant les vaccins Covid sont beaucoup plus élevés - 41 fois plus élevés que pour les autres vaccins en 2021 et 29 fois plus élevés en 2022 jusqu'à présent (jusqu'au 3 juin). Cela indique que les décès suspects liés au vaccin contre la Covid ne sont pas signalés à un taux anormalement élevé en raison d'une plus grande propension à déclarer en 2021 et 2022 par rapport aux années précédentes.

OpenVAERS (jusqu'au 3 juin 2022)

OpenVAERS (date jusqu'au 3 juin 2022)

Décès dus au vaccin non liés à la Covid

Ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre de doses de vaccin distribuées. Il y a eu 590 millions de doses de vaccins contre la Covid distribuées aux États-Unis jusqu'au 3 juin 2022, ce qui donne un taux déclaré de 22,7 décès par million de doses (en utilisant les données uniquement sur les décès aux États-Unis et non les décès déclarés à l'étranger). En 2019, environ 180 millions de vaccins contre la grippe ont été distribués aux États-Unis, ce qui donne un taux déclaré d'un décès par million de doses (en partant de l'hypothèse prudente que tous les décès déclarés aux États-Unis en 2019 étaient dus au vaccin contre la grippe, qui est le principal vaccin administré aux personnes âgées). Cela signifie qu'environ 23 fois plus de décès par dose ont été signalés aux États-Unis pour les vaccins contre la Covid que pour les vaccins contre la grippe, un chiffre qui, comme nous pouvons le constater, n'est pas dû au fait que 2021 et 2022 ont été des années fastes en matière de notification. Il convient de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte de la sous-déclaration. On estime que le facteur de sous-déclaration des décès dus à des vaccins se situe entre 10 et 100 (ce qui signifie que le nombre réel de décès est 10 à 100 fois plus élevé que le nombre déclaré). Cette nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à la suite d'un exposé de Steve Kirsch cette semaine (diaporama ici), dans lequel l'importance de la comparaison avec les vaccinations non-Covid a été soulignée.