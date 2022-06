[Vidéo] Elon Musk, Preuves à l'appui et les tentacules de l'État de surveillance, avec Alan MacLeod (MintPress News)

Elon Musk, Proofpoint et les tentacules de l'État de surveillance, avec Alan MacLeod Article originel : Elon Musk, Proofpoint, and the Tentacles of the Surveillance State, with Alan MacLeod MintPress News, 24.06.22

Le podcast MintPress "The Watchdog", animé par l'artiste hip-hop britannico-irakien Lowkey, examine de près les organisations qu'il est dans l'intérêt public de connaître, notamment les services de renseignement, les groupes de pression et les groupes d'intérêts spéciaux qui influencent les politiques qui portent atteinte à la liberté d'expression et ciblent les dissidents. The Watchdog va à contre-courant en faisant la lumière sur des histoires largement ignorées par les grands médias d'entreprise.

Elon Musk n'est pas un rebelle en croisade qui s'insurge contre l'establishment ; il est l'un des principaux moteurs de l'État de surveillance étatsunien. C'est le message qu'Alan MacLeod a transmis à Lowkey dans ce dernier épisode de "The Watchdog".



Si les commentateurs ont été réconfortés et consternés à parts égales par la perspective du rachat de Twitter par le milliardaire sud-africain, ils semblent tous s'accorder sur le fait que Musk apportera d'énormes changements à la plateforme. Pourtant, très peu ont reconnu le fait fondamental que la fortune de Musk provient en grande partie de ses liens étroits avec l'État de sécurité nationale.

Comme l'explique MacLeod, SpaceX n'a pu décoller qu'avec l'aide d'In-Q-Tel, la branche capital-risque de la CIA, ainsi qu'avec l'énorme soutien financier de la NASA. Aujourd'hui, l'entreprise est en concurrence avec Lockheed Martin et Boeing pour les gigantesques contrats de fusées militaires, aidant des organisations comme l'Air Force et le National Reconnaissance Office à mettre en orbite leurs satellites espions, rendant ainsi un service crucial au système de surveillance mondial.



Avant de rejoindre MintPress News en 2019, Alan MacLeod était un universitaire dont les travaux portaient sur la propagande, les médias et le pouvoir. Il a publié un certain nombre d'articles universitaires évalués par des pairs sur le sujet, ainsi que deux livres : "Bad News From Venezuela : Twenty Years of Fake News and Misreporting", et "Propaganda in the Information Age : Still Manufacturing Consent". Son dernier article, “Elon Musk Is Not a Renegade Outsider – He’s a Massive Pentagon Contractor,” ("Elon Musk n'est pas un marginal renégat - c'est un gros contractant du Pentagone"), peut être lu sur MintPress News.

La surveillance est un gros business. Le duo a également discuté du dernier rapport de Lowkey, qui révèle qu'une société israélienne ayant des liens étroits avec l'armée et les services de sécurité du pays bénéficie désormais de la confiance des entreprises de médias du monde entier pour filtrer leurs courriels et les protéger contre le hameçonnage et le piratage. Proofpoint, qui compte 200 employés, a son siège juste à côté du ministère israélien de la défense, à Tel Aviv. Son vice-président des produits de sécurité en nuage était auparavant commandant de section pour la célèbre unité 8200 des FDI, un groupe de renseignement tristement célèbre pour ses liens avec le logiciel d'espionnage Pegasus et pour le chantage qu'il exerçait sur des activistes palestiniens.

Néanmoins, Proofpoint a réussi à conclure des contrats pour filtrer les courriels d'un certain nombre des plus grands médias du monde, dont le Washington Post et CNN, ainsi que de nombreuses universités axées sur le Moyen-Orient, comme la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres.

Lowkey est un artiste hip-hop britannico-irakien, un universitaire et un militant politique. En tant que musicien, il a collaboré avec les Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique et Akala. Il est membre de la coalition Stop The War, de la campagne de solidarité avec la Palestine, du Racial Justice Network et du Peace and Justice Project, fondé par Jeremy Corbyn. Il s'est exprimé et s'est produit sur des plateformes allant de l'Oxford Union au Royal Albert Hall et à Glastonbury. Son dernier album, Soundtrack To The Struggle 2, avec Noam Chomsky et Frankie Boyle, a été écouté des millions de fois.