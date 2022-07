Analyse de la situation militaire au 120ème jour de guerre par Swiss Policy Research

L'offensive russe initiale («phase 1») consistait en une avancée directe de la Biélorussie aux portes nord de Kiev et en l'ouverture simultanée de plusieurs fronts au nord-est, à l'est et au sud de l'Ukraine. Il y a eu diverses théories sur la stratégie initiale de la Russie (par exemple, conquérir Kiev ou « lier les forces ukrainiennes »), mais très probablement, la Russie a tenté de forcer l'effondrement ou la capitulation du gouvernement ukrainien, auquel cas la Russie aurait remporté le guerre sans vraiment la combattre. En effet, juste un jour après le début de l'invasion, le président russe Poutine a proposé une sorte de « coup d'État militaire » en Ukraine pour faciliter la « conclusion d'un accord ». Il y a également eu plusieurs cycles de négociations entre Moscou et Kiev en Biélorussie et en Turquie. Pourtant, ce premier plan politico-militaire a échoué et a été stoppé fin mars, environ un mois après le début de l'invasion. Néanmoins, déjà début mars, la Russie avait conquis de vastes territoires dans le sud de l'Ukraine reliant le Donbass et la Crimée et avait pu rétablir l'approvisionnement en eau de la péninsule de Crimée, coupée par l'Ukraine depuis 2014 (voir carte ci-dessus). Fin avril, la Russie avait essentiellement conquis l'importante ville portuaire du sud de l'Ukraine, Marioupol (500 000 habitants d'avant-guerre), et fin mai, les forces ukrainiennes restantes dans l'aciérie Azovstal de Marioupol s'étaient rendues. De plus, la Russie a conquis les villes du sud de l'Ukraine de Melitopol (150 000 habitants) et Kherson (300 000) sans rencontrer beaucoup de résistance. Après l'échec de la stratégie politico-militaire initiale, la Russie a retiré début avril toutes ses troupes du nord de Kiev et les a redéployées vers l'est pour tenter d'encercler et de vaincre les principales positions de l'armée ukrainienne et de conquérir tout le Donbass. Région. Cependant, l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine a été beaucoup plus lente que prévu par de nombreux observateurs, et les forces russes n'ont avancé que d'environ 25 kilomètres en près de deux mois. De nombreux analystes occidentaux ont eu l'impression que l'armée russe était plus faible qu'on ne le pensait auparavant, tandis que de nombreux analystes russes et pro-russes ont fait valoir que l'armée russe avançait lentement "exprès", prétendument pour "minimiser les pertes". Pourtant, aucune de ces explications n'était convaincante. Au lieu de cela, il existe plusieurs raisons de fond qui expliquent l'avancée régulière, mais plutôt lente, des forces russes dans l'est de l'Ukraine.



Premièrement , en termes de nombre de soldats et de chars, l'armée ukrainienne est la plus grande armée d'Europe, juste derrière l'armée russe (sans compter l'armée turque).



Deuxièmement , alors que l'Ukraine a déjà mobilisé une grande partie de ses hommes en âge de combattre, la Russie ne s'est pas encore mobilisée du tout, c'est-à-dire que la Russie n'utilise que des soldats actifs, pas de réservistes ni de conscrits. En fait, la Russie a essentiellement déployé son armée en temps de paix , ce qui s'est traduit par un manque notable d'effectifs et d'infanterie. Une explication probable de cette décision est que le gouvernement russe veut entretenir l'impression, du moins au niveau national, qu'il ne mène qu'une « opération militaire spéciale », pas une guerre à grande échelle, et qu'il veut éviter les répercussions politiques d'avoir à enrôler des hommes supplémentaires (c'est-à-dire des civils). Cela est cohérent avec le fait que la Russie a proposé des contrats militaires à court terme bien rémunérés aux volontaires , évitant encore une fois la conscription.



Troisièmement , l'est de l'Ukraine est probablement la région la plus fortement fortifiée d'Europe aujourd'hui, ayant été préparée contre une éventuelle invasion russe pendant plusieurs années . Bien que certaines unités ukrainiennes se soient rendues en raison d'un manque d'approvisionnement ou de conseils, la résistance ukrainienne globale contre les forces russes reste à un niveau très élevé.



Quatrièmement , l'armée ukrainienne a reçu de grandes quantités d'armes des États-Unis et des pays de l'OTAN, y compris de l' artillerie puissante et des armes antichars modernes. Sans ces approvisionnements, le front ukrainien se serait probablement effondré assez rapidement.



Cinquièmement , l'armée ukrainienne a considérablement amélioré l'efficacité de son artillerie en utilisant des drones de reconnaissance et des données de satellites américains. En fait, l'utilisation de drones commerciaux et militaires simples semble avoir fondamentalement transformé la guerre moderne au niveau tactique.



Sixièmement , et contrairement aux affirmations des médias occidentaux, l'armée russe essaie toujours de minimiser les pertes civiles et les dommages aux infrastructures civiles, probablement parce qu'elle considère de toute façon l'est de l'Ukraine comme un territoire russe. Par exemple, il a été noté que l'armée russe a livré moins de frappes aériennes et moins de missiles pendant tout le premier mois que les États-Unis pendant la guerre en Irak en une seule journée. Cependant, comme l'armée ukrainienne défend férocement la plupart des villes et des villages, évitant l'évacuation aussi longtemps que possible, le résultat final est toujours la destruction à grande échelle des infrastructures urbaines.



Bien que la Russie ait eu le dessus dans l'est de l'Ukraine, il reste incertain si la stratégie militaire russe actuelle sera viable à plus long terme, surtout si la Russie a l'intention de conquérir certaines des plus grandes villes ukrainiennes, telles que Kharkiv, Odessa ou Dnipro (1M -1.5M) ou encore Kiev (3M). Si le gouvernement ou l'armée ukrainienne ne se rend pas ou n'accepte pas une solution négociée, l'armée russe pourrait devoir appeler des réservistes et des conscrits et/ou passer à un mode de guerre (encore) plus destructeur contre les villes qu'elle entend "libérer" . Actuellement, le principal avantage militaire russe consiste en une supériorité aérienne relative (mais pas absolue), une artillerie plus puissante et des missiles de croisière capables de détruire des cibles stratégiques partout en Ukraine. Néanmoins, la guerre d'Ukraine n'est pas actuellement une « guerre asymétrique ». En termes de force militaire, on estime que la Russie a déployé environ 160 000 soldats, les républiques pro-russes du Donbass environ 40 000 soldats et l'Ukraine environ 300 000 forces militaires et paramilitaires, dont environ 50 000 dans l'est de l'Ukraine. En termes de pertes militaires, on estime qu'à la fin juin, l'Ukraine pourrait avoir perdu environ 20 000 soldats, la Russie environ 5 000 soldats et les républiques du Donbass environ 10 000 soldats (morts uniquement, sans compter les soldats blessés et capturés).



Développements futurs La Russie tentera certainement de conquérir complètement (ou de libérer) les républiques du Donbass, y compris les villes de Sloviansk et de Kramatorsk (100 000 à 150 000 habitants d'avant-guerre). La Russie pourrait également tenter de conquérir Mykolaïv (500k) et Odessa (1M) dans le sud de l'Ukraine afin d'établir un corridor vers la Moldavie/Transnistrie, ce qui couperait l'Ukraine de la mer Noire et transformerait le pays en un État croupion enclavé. Après avoir conquis les républiques du Donbass, la Russie pourrait encore essayer de conquérir ou d'encercler Kharkov (1,5 M) et d'avancer vers le grand fleuve Dnipr. Les villes ou les districts conquis par la Russie organiseront probablement des référendums sur leur intégration à la Russie. Ces référendums tourneront probablement en faveur de la Russie, car une majorité des habitants de l'est et du sud-est de l'Ukraine s'identifient effectivement comme Russes (ou penchent vers la Russie), et la Russie pourrait alors annexer ou incorporer ces territoires. Cependant, une telle stratégie ne fonctionnera pas à Kiev, ni dans le nord et l'ouest de l'Ukraine (voir carte politique ci-dessous). En termes d' escalades potentielles , une avancée russe vers la Moldavie pourrait déclencher une invasion roumaine préventive ("sur invitation") de la Moldavie. Une nouvelle déstabilisation de l'Ukraine pourrait déclencher une invasion polonaise ("mission de paix") de l'ouest de l'Ukraine, qui à son tour pourrait déclencher une guerre entre la Pologne et la Biélorussie dans l'ouest de l'Ukraine (comme lors de la guerre d'indépendance ukrainienne il y a 100 ans). De plus, les pays de l'OTAN pourraient décider de livrer des armes plus puissantes à l'Ukraine ou d'établir une « zone de sécurité » dans l'ouest de l'Ukraine (similaire à la situation dans l'est de la Syrie ). En général, les États-Unis essaieront probablement de prolonger la guerre en Ukraine autant que possible afin d'affaiblir la Russie financièrement et politiquement (similaire à la guerre en Afghanistan dans les années 1980). En dehors de l'Ukraine, la situation dans les pays baltes (Lituanie/Kaliningrad), les Balkans (Bosnie-Serbie-Kosovo) et dans le Caucase (Géorgie, Arménie-Azerbaïdjan) pourrait encore se détériorer. La situation en Syrie , où les États-Unis, Israël, la Turquie, l'Iran et la Russie sont déjà impliqués , pourrait également dégénérer à nouveau. En Asie, la Chine pourrait décider d'envahir et d'annexer Taïwan .



La situation économique mondiale devrait également continuer à se détériorer, notamment dans les domaines de l'approvisionnement énergétique et alimentaire, de l'inflation des prix et de la stabilité des marchés financiers. Cette détérioration est due non seulement à la guerre elle-même, mais aussi aux sanctions occidentales contre la Russie ainsi qu'à deux années de politiques de verrouillage pandémique malavisées, qui ont provoqué de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La possibilité d'une escalade nucléaire sera discutée plus loin.



Crimes de guerre En termes de crimes de guerre, la situation actuelle contraste fortement avec les affirmations des médias occidentaux et des gouvernements occidentaux, car la plupart des crimes de guerre ont été commis non pas par la partie russe, mais par la partie ukrainienne. Cela inclut de nombreux crimes de guerre majeurs imputés au côté russe, tels que le tristement célèbre massacre de Bucha , l'attentat à la bombe du théâtre de Marioupol ou l'attentat à la bombe de la gare de Kramatorsk . D'autres prétendus crimes de guerre russes ont simplement été inventés par des responsables ukrainiens, tels que des allégations de viols systématiques et de pillages de masse . Pourtant, d'autres événements ont été sortis de leur contexte, comme le prétendu bombardement russe d' écoles , d' hôpitaux ou de centres commerciaux ukrainiens , qui dans presque tous les cas avaient été transformés en bases militaires ukrainiennes ou en dépôts de munitions. Dans d'autres cas, des bâtiments civils prétendument détruits par des missiles russes ont en fait été détruits par des missiles antiaériens ukrainiens (par exemple à Kiev) ou des missiles d'artillerie ukrainiens (par exemple à Borodyanka au nord-ouest de Kiev). Dans d'autres cas encore, les forces ukrainiennes, mal déguisées en forces russes, ont exécuté des civils ukrainiens qui accueillaient les faux « libérateurs russes » ; Les médias occidentaux ont alors présenté l'exécution ukrainienne comme un crime de guerre russe . Dans d'autres cas encore, le bombardement ukrainien des villes du Donbass a été présenté comme le bombardement russe des villes ukrainiennes. Dans le cas de Bucha , les corps vus dans les rues ont été victimes de bombardements ukrainiens de zones résidentielles pendant l'occupation et la retraite russes, et des exécutions ukrainiennes ultérieures de «collaborateurs» (d'où les nombreux brassards blancs , signe de statut amical pendant l'occupation russe ). Occupation). Les corps ont ensuite été présentés comme des victimes d'un supposé "massacre russe". Ironiquement, le commandant ukrainien qui a supervisé le massacre de Bucha était auparavant un agent du renseignement russe qui avait constitué des «groupes néonazis» en Russie et en Biélorussie . Le "marketing" international du massacre de Bucha comme un supposé crime de guerre russe semble avoir été coordonné par les services de renseignement britanniques , à l'instar de nombreuses attaques chimiques sous fausse bannière en Syrie. Dans le cas de la maternité de Marioupol , les médias occidentaux ont affirmé qu'il s'agissait d'une frappe aérienne russe, mais ils n'ont pu fournir aucune preuve à l' appui de cette hypothèse, et des témoins à la clinique ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de frappe aérienne . Pourtant, l'incident n'est toujours pas résolu et une attaque russe (visant éventuellement une base ukrainienne à proximité) ou une opération ou tromperie ukrainienne reste possible. Dans le cas du récent incident du centre commercial de Krementchouk , le gouvernement ukrainien a affirmé qu'un missile russe avait touché un centre commercial avec 1 000 personnes à l'intérieur ; en réalité, les missiles russes ont touché une machinerie et une usine militaire adjacentes et le centre commercial était soit fermé, soit presque vide au moment de la frappe. Cependant, l'un des missiles russes a touché les voies ferrées entre l'usine de machines et le centre commercial, qui a ensuite pris feu et brûlé.



Les crimes de guerre russes documentés, confirmés ou potentiels consistent actuellement principalement à tirer et à tuer des civils qui se sont approchés des points de contrôle ou des colonnes militaires russes , à pied ou en voiture, bien que le contexte de ces événements soit parfois flou (par exemple, s'il y a eu des coups de semonce) . Il existe également des allégations de plusieurs autres crimes contre des soldats russes individuels qui sont actuellement difficiles à vérifier de manière indépendante. Du côté ukrainien , les crimes de guerre documentés englobent la torture et les exécutions massives , tant contre les prisonniers de guerre que contre leur propre peuple (s'ils sont considérés comme des collaborateurs ou sympathisants pro-russes), y compris plusieurs cas de décapitation ; l'utilisation militaire des infrastructures civiles ( dont les écoles ) et des civils comme « boucliers humains » ; et des bombardements à grande échelle de zones résidentielles derrière les lignes de front, en particulier contre la ville de Donetsk (dans un cas, ils ont même frappé une maternité ). De plus, plusieurs journalistes occidentaux, dont la mort a été imputée à la partie russe, ont en fait été tués par la partie ukrainienne (lors d'incidents de tirs amis). Dans un autre cas, il a été affirmé que les forces russes « avaient exécuté un journaliste ukrainien de sang-froid » ; en réalité, le journaliste, portant un brassard bleu (militaire) à la place de sa veste de presse et accompagné d'un ami armé en tenue militaire, a traversé la ligne de front en voiture pour récupérer un drone dans une forêt à proximité d'une position russe. De fausses allégations de crimes de guerre russes majeurs (c'est-à-dire la propagande d'atrocités) ont été utilisées par les gouvernements occidentaux pour justifier des sanctions contre la Russie et des livraisons d'armes à l'Ukraine. L'utilisation intensive d'une telle propagande d'atrocités n'est pas un phénomène nouveau, bien sûr : des exemples récents importants incluent les guerres US/OTAN contre la Yougoslavie et contre la Syrie . Cependant, dans le cas de l'Ukraine, les pays de l'OTAN ne peuvent actuellement pas utiliser la propagande d'atrocités pour justifier une intervention militaire directe.



Propagande et censure. Du côté russe, les efforts de propagande décrivant l'Ukraine étaient principalement une continuation de la Seconde Guerre mondiale ou de la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne nationale-socialiste, se concentrant sur la supposée «dénazification» de l'Ukraine. Dans le même temps, le président russe Poutine a critiqué les dirigeants soviétiques pour avoir fait de l'Ukraine une entité politique quasi indépendante. Ainsi, la propagande russe combine des éléments faisant référence à la fois à l'ex-Union soviétique et à l'ancien empire tsariste russe. Dans l'ensemble, le « récit nazi » semble assez efficace, tant en Russie qu'en Occident, en partie parce que de nombreux aspects clés de la Seconde Guerre mondiale et de l'Allemagne NS ne peuvent toujours pas être remis en question , ni en Russie ni dans la sphère anglo-saxonne. Les pays américains qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient alliés à l'Union soviétique de Staline contre l'Allemagne d'Hitler. Du côté de l'OTAN, les efforts de propagande se concentrent principalement sur l'agression russe, les supposés crimes de guerre russes et les supposés succès ukrainiens. La propagande de l'OTAN est produite par plusieurs sociétés de relations publiques , coordonnée par les services de renseignement et distribuée aux médias occidentaux par les trois agences de presse mondiales AP (américaine), AFP (française) et Reuters (britanno-canadienne). Le nombre total de messages de propagande de l'OTAN dans les médias occidentaux approche probablement le millier . En outre, les deux parties ont instauré une importante censure des médias . Dans les pays de l'OTAN, cela inclut la suppression des médias russes et pro-russes des principaux moteurs de recherche Internet Google, Microsoft Bing et même DuckDuckGo . De plus, des agents de l'État de sécurité britannique ont été surpris en train d'essayer de supprimer la couverture médiatique indépendante de la guerre en Ukraine. Néanmoins, les médias indépendants et les chaînes Telegram non censurées ont continué à fournir des images et des analyses fiables en temps réel de la situation en Ukraine.



Expansion de l'OTAN ou expansion de la Russie ? La guerre en Ukraine concerne-t-elle l'expansion de l'OTAN ou plutôt l'expansion de la Russie ? En vérité, il s'agit probablement à la fois de l'expansion de l'OTAN et de la Russie, bien que l'on puisse soutenir que l'expansion de la Russie est une réponse à l'expansion de l'OTAN. Néanmoins, il est clair que le gouvernement russe actuel considère de grandes parties de l'Ukraine comme « un territoire historiquement russe » , voire comme faisant partie de la Russie. Ce n'est qu'en recherchant un statut neutre et en acceptant la perte de la Crimée et l'autonomie des républiques du Donbass que l'Ukraine aurait peut-être pu éviter une invasion russe. On a fait valoir que l'expansion de l'OTAN en Ukraine ne serait pas une menace pour la Russie nucléaire, mais ce n'est pas vrai. L'expansion de l'OTAN en Ukraine constituerait une menace géostratégique (contrôle des pipelines, des ports, etc.), une menace militaire directe (reprise prévue de la Crimée et des républiques du Donbass) et une menace militaire stratégique (infrastructure militaire de l'OTAN et bases de missiles). Pour des raisons similaires, les États-Unis n'ont pas accepté et n'accepteraient pas de bases russes à Cuba, au Mexique ou au Venezuela. Il a été noté qu'il est peu probable que la Russie envahisse la Finlande ou la Suède, malgré leur intention de rejoindre l'OTAN (en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine). En fait, la Russie a déjà une (courte) frontière terrestre avec la Norvège, membre fondateur de l'OTAN, et avec les États baltes. Pourtant, la Finlande et la Suède ne menacent pas actuellement le territoire russe ou les intérêts russes. Sinon, une réponse militaire russe pourrait en fait être envisageable (voir ci-dessous). L'opération militaire russe en Ukraine est-elle légale ou illégale ? D'un point de vue occidental, l'opération russe est clairement illégale, un peu comme les précédentes invasions américaines (par exemple de la Grenade, du Panama et de l'Irak) et la plupart des guerres US/OTAN (par exemple contre la Serbie, l'Afghanistan, la Libye et la Syrie). Du point de vue russe, l'opération militaire est une intervention légitime dans une guerre continue et illégale de huit ans contre les républiques du Donbass. La Russie annexera probablement de grandes parties de l'Ukraine, mais elle tentera de « légitimer » ces annexions par des référendums préalables, comme décrit ci-dessus.



Guerre énergétique : par qui ? Il a également été avancé que la Russie menait une guerre énergétique en limitant les exportations de pétrole et de gaz afin de déstabiliser les pays de l'OTAN et en particulier l'Europe. Pourtant, en y regardant de plus près, il est clair que la guerre de l'énergie est en fait menée via des sanctions par les pays de l'OTAN afin de déstabiliser financièrement la Russie - même si jusqu'à présent, cela semble avoir échoué et même s'être retourné contre lui, la sécurité énergétique en Europe devenant de plus en plus incertaine et La Russie exporte plutôt plus de pétrole vers la Chine et l'Inde. Par exemple, une réduction du débit de gaz via le gazoduc Nord Stream de la Russie à l'Allemagne était (et est) due à une turbine cassée envoyée par l'Allemagne au Canada pour réparation, mais ensuite retenue par le Canada en raison des sanctions contre la Russie. De même, la décision russe de n'accepter les paiements énergétiques qu'après conversion en roubles était simplement une réponse au gel préalable de milliards de réserves russes d'euros et de dollars par les pays occidentaux. En effet, ni pendant ni après la guerre froide, la Russie (ou l'URSS) n'a jamais utilisé «l'arme énergétique» contre l'Europe (occidentale), car la Russie est très intéressée à la fois à être considérée comme un fournisseur fiable et à recevoir des recettes d'exportation en devises. Cependant, on peut affirmer que la Russie s'appuie sur une sorte « d'arme énergétique indirecte » : en étant un fournisseur d'énergie fiable, la Russie peut espérer que l'Europe et l'OTAN ne deviendront pas hostiles, quelles que soient les actions militaires russes. De plus, si les relations devaient se détériorer davantage, la Russie pourrait bien sûr utiliser « l'arme énergétique » et arrêter complètement les exportations d'énergie vers l'Europe. Le gouvernement russe aime à souligner que l'impact des sanctions occidentales est plutôt mineur et que le rouble russe est resté fort. Mais la Russie a dû imposer des contrôles de capitaux - c'est-à-dire que le rouble ne flotte plus librement - et l'impact économique est considérable, avec des dizaines de milliers d'informaticiens ayant déjà quitté le pays , par exemple.