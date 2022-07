Au 1.07.22, il y a eu 29273 personnes décédées dans les suites de la vaccination anti-Covid aux USA selon la base de données VAERS

Données VAERS

Les données VAERS sont accessibles en téléchargeant les données brutes dans des fichiers CSV (comma-separated value) pour les importer dans une base de données, un tableur ou un programme d'édition de texte, ou en utilisant l'outil de recherche en ligne CDC WONDER. Les informations fournies au VAERS qui identifient une personne ayant reçu le ou les vaccins ne seront pas mises à la disposition du public. Les données VAERS anonymisées sont disponibles 4 à 6 semaines après la réception du rapport. Les données du VAERS changent au fur et à mesure que de nouveaux rapports sont reçus. Vos résultats peuvent donc changer si vous répétez la même recherche à une date ultérieure. Pour en savoir plus sur l'interprétation des données, consultez le Guide to Interpreting VAERS Data.



Avis de non-responsabilité

Le VAERS accepte les rapports d'événements et de réactions indésirables survenant après une vaccination. Les prestataires de soins de santé, les fabricants de vaccins et le public peuvent soumettre des rapports au système. Bien que très importants pour la surveillance de la sécurité des vaccins, les rapports VAERS ne peuvent pas être utilisés seuls pour déterminer si un vaccin a causé ou contribué à un événement indésirable ou une maladie. Les rapports peuvent contenir des informations incomplètes, inexactes, fortuites ou invérifiables. En grande partie, les rapports au VAERS sont volontaires, ce qui signifie qu'ils sont sujets à des biais. Cela crée des limitations spécifiques sur la façon dont les données peuvent être utilisées scientifiquement. Les données des rapports VAERS doivent toujours être interprétées en tenant compte de ces limites.

Les points forts du VAERS sont qu'il a une portée nationale et qu'il peut rapidement donner l'alerte en cas de problème de sécurité d'un vaccin. Dans le cadre de l'approche multisystème des CDC et de la FDA en matière de surveillance de l'innocuité des vaccins après l'homologation, le VAERS est conçu pour détecter rapidement les schémas inhabituels ou inattendus d'événements indésirables, également appelés "signaux de sécurité". Si un signal de sécurité est détecté dans le VAERS, des études complémentaires peuvent être réalisées dans des systèmes de sécurité tels que le Vaccine Safety Datalink (VSD) des CDC ou le projet Clinical Immunization Safety Assessment (CISA). Ces systèmes ne présentent pas les mêmes limites scientifiques que le VAERS et peuvent mieux évaluer les risques pour la santé et les liens éventuels entre les événements indésirables et un vaccin.



Principales considérations et limites des données VAERS :

Les fournisseurs de vaccins sont encouragés à signaler au VAERS tout problème de santé cliniquement significatif survenu après une vaccination, qu'ils pensent ou non que le vaccin en est la cause.

Les rapports peuvent inclure des informations incomplètes, inexactes, coïncidentes et non vérifiées.

Le nombre de rapports ne peut à lui seul être interprété ou utilisé pour tirer des conclusions sur l'existence, la gravité, la fréquence ou les taux des problèmes associés aux vaccins.

Les données du VAERS se limitent aux rapports d'événements indésirables liés aux vaccins reçus entre 1990 et la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

Les données du VAERS ne représentent pas toutes les informations connues sur la sécurité d'un vaccin et doivent être interprétées dans le contexte d'autres informations scientifiques.

Les données du VAERS disponibles au public ne comprennent que les données du rapport initial au VAERS. Les données actualisées, qui contiennent des données provenant des dossiers médicaux et des corrections signalées lors du suivi, sont utilisées par le gouvernement pour l'analyse. Cependant, pour de nombreuses raisons, dont la cohérence des données, ces données modifiées ne sont pas disponibles pour le public.