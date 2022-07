Au "Monde", la pub des "partenaires" écrite par des journalistes (Arrêt sur Images)

Le bon vieux publireportage est devenu sur internet la "publicité native" ou le "contenu de marque". Au "Monde", ceux-ci pullulent ces dernières années. Avec une particularité : une grande partie relevant de "partenariats", le quotidien du soir ne les considère pas comme de la publicité, et ne voit donc aucun problème à les faire réaliser par la rédaction. Plongée dans le journalisme "hybride" du quotidien de référence.

L'an dernier, le service culture du Monde avait a-do-ré l'installation de la Fondation Pinault à la Bourse de commerce à Paris. "Le milliardaire et collectionnaire (sic) français voit enfin son rêve de disposer d'un écrin parisien pour sa collection se concrétiser, avec la volonté de s'ouvrir à tous les arts et de mêler toutes les disciplines", louaient ainsi deux piliers du service le 20 mai 2021. Dans cet article flatteur, ils faisaient remarquer que la Bourse de commerce était "idéalement située". Même si "conclure que cette inauguration serait l'aboutissement triomphal de l'action de François Pinault serait aller trop vite", poursuivaient-ils, laissant l'ex-ministre de la Culture et proche conseiller du milliardaire, Jean...