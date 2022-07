"C'est comme un film d'horreur que l'on me force à regarder et je ne peux pas fermer les yeux" - Des hauts responsables de la FDA et du CDC s'expriment sur les décisions "politiques" en matière de vaccins (Daily Sceptic)

"C'est comme un film d'horreur que l'on me force à regarder et je ne peux pas fermer les yeux" - Des hauts responsables de la FDA et du CDC s'expriment sur les décisions "politiques" en matière de vaccins. Article originel : “ It’s Like a Horror Movie I’m Being Forced to Watch and I Can’t Close My Eyes” – Senior FDA and CDC Officials Speak Out on “Political” Vaccine Decisions Par Will Jones Daily Sceptic, 14.07.22

Le Dr Marty Makary, professeur à l'école de médecine Johns Hopkins, et le Dr Tracy Beth Høeg, épidémiologiste affiliée au département de la santé de Floride, ont écrit un article inquiétant dans Common Sense sur la façon dont les agences étatsunienne de réglementation médicale, la FDA, les CDC et les NIH, ont été capturées par un récit politique, laissant nombre de leurs médecins et scientifiques de haut niveau mécontents, frustrés mais réduits au silence. Voici l'introduction :

Les appels et les SMS sont incessants. À l'autre bout du fil, on trouve des médecins et des scientifiques au plus haut niveau des NIH, de la FDA et des CDC. Ils sont diversement frustrés, exaspérés et alarmés par l'orientation des agences auxquelles ils ont consacré leur carrière.

"C'est comme un film d'horreur qu'on me force à regarder et je ne peux pas fermer les yeux", se lamente un haut fonctionnaire de la FDA. "Les gens reçoivent de mauvais conseils et nous ne pouvons rien dire".

Ce médecin particulier de la FDA faisait référence à deux développements récents au sein de l'agence. Premièrement, la façon dont, sans données cliniques solides, l'agence a autorisé les vaccins contre la Covid pour les nourrissons et les tout-petits, y compris ceux qui avaient déjà la Covid. Et deuxièmement, le fait que quelques mois auparavant, la FDA avait court-circuité ses experts externes pour autoriser des injections de rappel pour les jeunes enfants.

Ce médecin est loin d'être le seul.

Au NIH, les médecins et les scientifiques se plaignent de la baisse du moral et des effectifs : Le centre de recherche sur les vaccins des NIH a vu partir plusieurs de ses scientifiques de haut niveau au cours de l'année dernière, dont le directeur, le directeur adjoint et le médecin-chef. "Ils n'ont pas de leadership en ce moment. Tout d'un coup, un nombre énorme de postes se libèrent au plus haut niveau", nous a confié un scientifique du NIH. (Les personnes qui nous ont parlé n'ont accepté d'être citées que sous couvert d'anonymat, invoquant la crainte de répercussions professionnelles).

Le CDC a connu un exode similaire. "Il y a eu un grand nombre de rotations. Le moral est bas", nous a confié un haut fonctionnaire du CDC. "Les choses sont devenues tellement politiques, alors à quoi servons-nous ?" Un autre scientifique du CDC nous a dit : "Avant, j'étais fier de dire aux gens que je travaillais au CDC. Maintenant, je suis gêné."

Pourquoi sont-ils gênés ? En bref, de la mauvaise science.

La réponse la plus longue est que les responsables de leurs agences utilisent des données faibles ou erronées pour prendre des décisions de santé publique d'une importance cruciale. Que ces décisions sont motivées par ce qui est politiquement acceptable pour les gens de Washington ou pour l'administration Biden. Et qu'elles se concentrent sur un seul virus au lieu de s'intéresser à la santé globale.

Nulle part ce problème n'a été plus clair - ou les enjeux plus élevés - que dans la politique officielle de santé publique concernant les enfants et la Covid.





Ils critiquent ensuite les décisions de fermer les écoles, d'imposer des masques aux enfants et, bien sûr, de les vacciner, toutes motivées par la politique plutôt que par les données..



