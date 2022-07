Citizen Light : qui sont les journalistes qui joignent Barnérias ? D'où proviennent toutes ces informations ? (Arrêt sur images)

Pourquoi rejoint-on un projet d'agence de presse dont l'initiateur, Pierre Barnérias, est devenu en 2020 une figure de la complosphère avec son documentaire "Hold-up" ? Nous avons voulu comprendre ce qui avait poussé trois journalistes expérimentés à s'allier avec lui pour créer Citizen Light.

Une ""agence de presse mondiale"" capable de ""concurrencer l'AFP, Reuters et AP" ": voilà le projet sur lequel travaille depuis un an Pierre Barnérias, le réalisateur du documentaire à succès Hold-up, qui "prétend dévoiler la face cachée de l'épidémie" mais s'est surtout distingué par ses nombreux mensonges. Un moyen, selon Barnérias, de s'affranchir de la "manipulation" qu'exerceraient les journalistes français au profit du ""système"." Baptisé ""Citizen Light"", le projet a été officialisé fin juin via une campagne de financement participatif menée sur la plateforme Tipeee. C'est un succès : près de 64 000 euros de dons avec contreparties avaient déjà été récoltés au 17 juillet....

