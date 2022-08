Comment Mario Draghi a brisé l'Italie (Unherd)

Autant pour "Super Mario", donc. Bien sûr, on pourrait arguer que d'autres pays connaissent des problèmes similaires, mais ce serait une erreur de laisser Draghi s'en tirer à bon compte. Il a été l'un des plus ardents défenseurs des mesures qui ont conduit à cette situation, ayant joué un rôle moteur dans l'adoption de sanctions européennes sévères contre Moscou - des sanctions qui paralysent les économies européennes, tout en laissant la Russie largement indemne.

Et cette "polycrise" a fait des ravages dans la société italienne : 5,6 millions d'Italiens - près de 10 % de la population, dont 1,4 million de mineurs - vivent actuellement dans la pauvreté absolue, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Nombre d'entre eux ont un emploi, et ce nombre ne peut qu'augmenter, car les salaires réels en Italie continuent de baisser au rythme le plus élevé de l'Union européenne. Parallèlement, près de 100 000 petites et moyennes entreprises (PME) sont menacées d'insolvabilité, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année dernière.

L'Italie connaît également l'un des taux d'inflation les plus élevés d'Europe, qui s'élève actuellement à 8,6 %, soit le niveau le plus élevé depuis plus de trois décennies. Les taux d'intérêt sur les obligations d'État italiennes n'ont cessé de grimper depuis l'arrivée au pouvoir de M. Draghi, et ont été multipliés par quatre sous sa direction ; ils atteignent aujourd'hui leur niveau le plus élevé depuis près de dix ans.

Hélas, la réalité n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes : Draghi laisse derrière lui un pays en lambeaux. Selon les dernières prévisions macroéconomiques de la Commission européenne, l'Italie connaîtra l'année prochaine la croissance économique la plus faible de l'Union européenne, soit 0,9 % seulement, en raison d'une baisse des dépenses de consommation due à la hausse des prix et d'une diminution des investissements des entreprises, conséquence de la hausse des coûts de l'emprunt et de l'énergie, ainsi que des perturbations de l'approvisionnement en gaz russe.

Tout le monde était d'accord : un gouvernement Draghi serait une bénédiction pour le pays, une dernière occasion de racheter ses péchés et de "rendre l'Italie grande à nouveau". Draghi, disaient-ils, simplement en vertu de son "charisme", de sa "compétence", de son "intelligence" et de son "poids international", tiendrait les marchés obligataires à distance, promulguerait des réformes indispensables et relancerait l'économie stagnante de l'Italie.

L'éjection de Mario Draghi a laissé l'establishment italien - et même international - dans un état d'horreur. Cela n'a rien d'étonnant. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre italien au début de l'année dernière, les élites politiques et économiques européennes ont accueilli son arrivée comme un miracle. Pratiquement tous les partis du parlement italien - y compris les deux partis anciennement "populistes" qui ont remporté les élections en 2018, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue - ont offert leur soutien. Le ton de la discussion a été bien saisi par le puissant gouverneur de la région de Campanie, Vincenzo De Luca (PD), qui a comparé Draghi au "Christ" lui-même.

Draghi, cependant, ne laisse pas seulement derrière lui une économie brûlée mais aussi une société profondément fracturée et divisée. Il est l'homme responsable de l'élaboration des politiques de vaccination de masse les plus punitives, discriminatoires et ségrégatives de l'Occident, qui ont non seulement exclu des millions de personnes non vaccinées - y compris des enfants - de la vie sociale, en étendant les passeports vaccinaux à pratiquement tous les espaces publics, mais ont également empêché de nombreuses personnes de travailler. Il a également contribué à faire des non-vaccinés la cible de discours de haine sanctionnés par les institutions, comme lorsqu'il a affirmé de manière tristement célèbre : "Si tu ne te fais pas vacciner, tu tombes malade, tu meurs. Ou tu tues."

Pourtant, en termes macroéconomiques, les fonds en question ne représentent qu'une somme dérisoire et sont loin de correspondre à ce qui serait nécessaire pour avoir un impact significatif sur l'économie italienne. Mais ils sont assortis de conditions très strictes. C'est en fin de compte ce à quoi sert le "fonds de relance" de l'UE de nouvelle génération : accroître le contrôle de Bruxelles sur les politiques budgétaires des États membres et renforcer le régime de contrôle technocratique et autoritaire de l'UE. Et à qui mieux qu'à Draghi pourrait-on faire confiance pour mettre en place de telles mesures ? Comme il l'a lui-même fait remarquer, le "chemin de la réforme" tracé par son gouvernement signifie que "nous avons créé les conditions pour que le travail [de relance de l'UE] se poursuive, quel que soit le gouvernement en place" - garantissant ainsi que les futurs gouvernements ne s'écarteront pas du droit chemin.

Pour quiconque a une idée de l'idéologie de Draghi, cela n'est guère surprenant. Comme je l'ai déjà dit, Mario Draghi est l'incarnation corporelle du "néolibéralisme". Il n'est pas non plus surprenant que ces politiques n'aient pas porté leurs fruits, étant donné que la logique néolibérale de l'UE, basée sur la privatisation, l'austérité fiscale et la compression des salaires - que Draghi a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre depuis le début des années 90 - est la principale raison pour laquelle l'Italie est dans un tel pétrin. Draghi a également renforcé la mainmise de l'UE sur l'économie italienne en colportant sans relâche le récit selon lequel l'Italie avait désespérément besoin des fonds de relance européens Covid pour relancer son économie, et que pour accéder à ces fonds, elle devait mettre en œuvre avec diligence les réformes exigées par Bruxelles.

Pire encore, Draghi n'a rien fait ou presque pour protéger les salariés, les ménages et les petites entreprises de l'impact de ces politiques. En effet, les quelques mesures "structurelles" adoptées par son gouvernement ont toutes eu pour but de promouvoir la privatisation, la libéralisation, la déréglementation et l'assainissement budgétaire - comme l'ouverture à la privatisation des quelques services publics qui étaient restés hors du champ d'application du marché, la "flexibilisation" accrue du travail, la mise en adjudication des plages privées pour la première fois depuis des décennies, ou la tentative d'étendre les services de taxi aux opérateurs de covoiturage comme Uber, ce qui a déclenché des protestations massives.

Tout cela pourrait expliquer pourquoi un récent sondage a montré que 50 % des Italiens n'étaient pas satisfaits du travail du gouvernement. Et pourtant, en dépit de ces résultats peu impressionnants, lorsque Draghi a annoncé son intention de démissionner, l'establishment italien a piqué une crise d'apoplexie. Dans ce qui restera dans l'histoire comme l'une des démonstrations les plus pathétiques du conformisme flagorneur de la société italienne, presque toutes les catégories professionnelles imaginables se sont empressées de lancer leur propre appel pour supplier Draghi de rester en place - non seulement les riches hommes d'affaires, comme on pouvait s'y attendre, mais aussi les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les maires, les doyens d'université, les ONG, les intellectuels progressistes et même la CGIL, le principal syndicat du pays.

Plus pitoyable encore, les médias italiens ont accordé une couverture massive à plusieurs "manifestations pro-Draghi" - qui ne comptaient pas plus de quelques dizaines de personnes. L'une des plus grandes agences de presse du pays, Adnkronos, a même raconté que plusieurs sans-abri étaient venus manifester leur soutien à Draghi. L'un d'entre eux aurait dit : "Draghi fait la différence. Grâce à lui, l'Italie a retrouvé son prestige et sa crédibilité. En tant que sans-abri, je peux témoigner du fait que l'on fait plus attention à nous maintenant et c'est grâce à Draghi."



L'establishment international occidental a également pesé de tout son poids derrière Draghi. Du Financial Times au Guardian, en passant par le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni, tous ont expliqué que la perte de Draghi serait une tragédie pour l'Italie, voire pour l'Europe dans son ensemble. M. Gentiloni est allé jusqu'à dire qu'une "tempête parfaite" s'abattrait sur le pays si Draghi devait partir, tandis que le Guardian s'est contenté d'indiquer aux députés italiens que Draghi "devrait rester pour l'instant". Le New York Times a affirmé sans ironie que le départ de Draghi mettrait fin à la "brève période dorée" qu'il a inaugurée pour l'Italie. On parle d'acteurs étrangers qui se mêlent des affaires de l'Italie.

Alors pourquoi, en dépit de ces pressions massives, trois partis ont-ils effectivement débranché son gouvernement la semaine dernière ? Une partie de l'explication réside dans la mesure dans laquelle Draghi avait réussi à s'aliéner des partis tels que le Mouvement 5 étoiles et la Ligue - refusant de s'engager avec eux sur pratiquement toutes les politiques de son gouvernement, ou de reconnaître même la plus timide des critiques. À plus d'une occasion, Draghi a clairement indiqué ce qu'il considérait comme le rôle du Parlement : approuver sans discussion les décisions prises par le gouvernement. Ceci est également évident dans l'utilisation abusive par Draghi de l'instrument du vote de confiance.



Dans son discours au Sénat la semaine dernière, Draghi a été encore plus explicite : après avoir déclaré qu'il avait décidé de reconsidérer sa démission parce que "c'est ce que le peuple veut", il a essentiellement dit au Parlement qu'il n'était prêt à rester premier ministre que si les partis acceptaient de ne pas interférer avec les futures décisions du gouvernement. Pour de nombreuses personnes présentes au Parlement, l'arrogance et la mégalomanie du discours de Draghi sont allées un peu trop loin - et d'ailleurs certains disent que Berlusconi attendait le bon moment pour se venger de la fois où il a été délogé par Draghi, en 2011, alors que ce dernier était président de la BCE.

Cependant, il ne faut pas surestimer l'importance de la révolte anti-Draghi du Parlement. En fin de compte, Draghi n'a fait qu'énoncer une vérité inconfortable aux partis : "Vous n'avez aucun pouvoir réel, acceptez-le." Mais c'est une vérité que les partis politiques ne sont pas prêts à accepter. En fin de compte, ils ne veulent pas faire face à la contradiction fondamentale entre l'architecture institutionnelle formelle du pays - celle d'une démocratie parlementaire - et ce que nous pourrions appeler son architecture institutionnelle "réellement existante", dans laquelle le Parlement et, par définition, les partis politiques n'ont pratiquement aucun pouvoir, car le gouvernement lui-même, dans le contexte de la zone euro, n'a que peu ou pas d'autonomie économique. Les partis le savent mais ne veulent pas l'admettre (à eux-mêmes mais surtout aux électeurs)...

