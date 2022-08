Comment Wikipédia diffame et délégitime quiconque soulève des préoccupations contre le récit de l'OMS sur la Covid (Norman Fenton)

Comment Wikipédia diffame et délégitime quiconque soulève des préoccupations contre le récit de l'OMS sur la Covid.

Article originel : How Wikipedia defames and delegitimizes anybody raising concerns against the WHO narrative on Covid

Norman Fenton

Ceci est une histoire personnelle exposant la fosse septique qu'est Wikipédia.



Comment le récit "officiel" sur le Covid n'est pas remis en question sur Wikipédia.

Si vous consultez les entrées Wikipedia de tout scientifique, clinicien ou "influenceur" de haut niveau qui a parlé positivement des premiers traitements contre la covid ou qui a soulevé des préoccupations légitimes quant à l'efficacité ou à la sécurité du vaccin, vous découvrirez qu'ils ont été délégitimés et étiquetés comme promoteurs de "désinformation". Leurs articles ont également été fortement édités afin de minimiser leurs références et leurs résultats de recherche. Dans de nombreux cas, il s'agit de mensonges flagrants et d'omissions critiques visant à présenter ces personnes comme des énergumènes indignes de confiance.