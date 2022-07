Covid en Chine : Un million de personnes en confinement à Wuhan après quatre cas (BBC News)

Covid en Chine : Un million de personnes en confinement à Wuhan après quatre cas

Article originel : Covid in China: Million in lockdown in Wuhan after four cases

Par Yaroslav Lukov

BBC News, 28.07.22

Des ouvriers en combinaison de protection déchargent des bacs pendant la désinfection du marché aux fruits de mer Huanan de Wuhan. Photo d'archiveSource de l'image, Reuters

Légende de l'image,

Une étude récente a suggéré une forte association entre l'épidémie et les animaux du marché aux fruits de mer Huanan de Wuhan

Près d'un million d'habitants d'une banlieue de Wuhan - la ville centrale de Chine où le coronavirus a été enregistré pour la première fois - ont été placés sous confinement.

Les habitants du district de Jiangxia ont reçu l'ordre de rester à l'intérieur de leurs maisons ou de leurs complexes pendant trois jours après la détection de quatre cas asymptomatiques de Covid.

La Chine applique une stratégie "zéro Covid", comprenant des tests de masse, des règles d'isolement strictes et des mesures de confinement locales.

Cette stratégie a permis de réduire considérablement le nombre de décès par rapport à de nombreux autres pays.

Mais cette stratégie se heurte à une opposition croissante, car la population et les entreprises continuent de subir les contraintes des restrictions.

À Wuhan, une ville de 12 millions d'habitants, des tests réguliers ont permis de découvrir deux cas asymptomatiques il y a deux jours.

Deux autres cas ont été découverts grâce à la recherche des contacts, et peu après l'ordre de confinement a été émis.

Wuhan s'est fait connaître dans le monde entier au début de 2020 comme le premier endroit où les scientifiques ont détecté le nouveau coronavirus - et la première ville à être soumise à des mesures restrictives sévères.

À l'époque, le monde entier a été choqué par ce confinement strict, mais de nombreuses villes et pays ont rapidement été contraints d'imposer leurs propres mesures similaires.

Par la suite, la Chine est devenue un exemple de réussite en matière de Covid, les restrictions étant levées beaucoup plus tôt que dans de nombreux autres pays.

Mais la situation a de nouveau changé, la Chine poursuivant une stratégie "zéro Covid" qui se traduit par de fréquents confinements locaux, au lieu d'essayer de vivre avec le virus comme dans la plupart des autres pays....

Lire la suite