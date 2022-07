De Powerpoint aux pommes de terre : Pourquoi Bill Gates achète-t-il autant de terres ? (RT)

De Powerpoint aux pommes de terre : Pourquoi Bill Gates achète-t-il autant de terres ?

Article originel : From Powerpoint to Potatoes: Why is Bill Gates buying so much land?

Par Anastasia Safronova

RT 21.07.22





La dernière acquisition du milliardaire a amené les gens à se demander pourquoi les riches investisseurs sont si intéressés par l'acquisition de grandes parcelles de terrain.

Fin juin, le procureur général du Dakota du Nord a approuvé l'achat de 2 100 acres de terres agricoles par une société liée à Bill Gates. Red River Trust a acheté ces terres aux producteurs de pommes de terre Campbell Farms pour environ 13,5 millions de dollars. Selon des documents juridiques obtenus par FOX Business, la vente a eu lieu en novembre dernier.

Les médias suggèrent que la réaction des habitants de la région à cette transaction était loin d'être positive. "J'en ai entendu beaucoup dans tout l'État, même pas dans ce quartier. Ces personnes sont contrariées, mais il y en a d'autres qui sont tout simplement livides à ce sujet", a déclaré Doug Goehring, commissaire à l'agriculture du Dakota du Nord, à la chaîne de télévision locale KFYR. D'autres préoccupations citées dans les médias insistent sur le fait que "les ultra-riches qui achètent des terres dans le Dakota du Nord... ne partagent pas nécessairement les valeurs de l'État".

Avant qu'il ne soit révélé que l'accord avait été approuvé, le bureau du procureur général a envoyé à Red River Trust une lettre demandant comment la société prévoyait d'utiliser les terres. "Dans le Dakota du Nord [...], il est interdit à toutes les sociétés ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) de posséder ou de louer des terres agricoles ou des ranchs, et de se livrer à l'agriculture ou à l'élevage. En outre, la loi impose certaines limites à la capacité des trusts à posséder des terres agricoles ou des ranchs. La loi sur l'agriculture des sociétés ou des sociétés à responsabilité limitée prévoit certaines exemptions, comme l'autorisation des exploitations familiales enregistrées ou l'autorisation de l'utilisation des terres à des fins commerciales..."



"Notre bureau doit confirmer la manière dont votre société utilise ces terres et si cette utilisation répond à l'une des exceptions statutaires, telles que l'exception à des fins commerciales..."

La lettre exigeait une réponse dans les 30 jours, mais rien ne permet de savoir si le Red River Trust avait quelque chose à répondre.



Rencontrer le fermier Bill

La nouvelle de cet achat a fait les gros titres, car beaucoup de gens ont trouvé surprenant que le cofondateur de Microsoft dépense autant d'argent pour l'agriculture. Pourtant, l'affaire du Dakota du Nord n'est que le dernier exemple en date où l'investissement d'un milliardaire dans des terres agricoles fait la une des journaux.

En résumant les données à partir de 2020, un magazine appelé The Land Report a mis la photo de Bill Gates sur sa couverture avec la légende "Meet Farmer Bill" ("Rencontrer le fermier Bill"). Le média a qualifié Gates et son épouse de l'époque, Melinda, de "plus grands propriétaires privés de terres agricoles d'Amérique." Pour retracer l'histoire des investissements de Gates, The Land Report a cité un article de 2014 du Wall Street Journal sur un homme nommé Michael Larson, qui, selon le média, a géré l'empire d'investissement du milliardaire depuis 1994, "principalement par le biais d'une entreprise appelée Cascade Investment LLC."

"Le ranch du Wyoming fait partie d'un pari de Cascade sur le fort rebond des prix de l'immobilier depuis la crise financière", rapporte le WSJ, citant ses sources. "La firme possède au moins 100 000 acres de terres agricoles en Californie, en Illinois, en Iowa, en Louisiane et dans d'autres États - soit une superficie sept fois plus grande que Manhattan."

En 2021, The Land Report a déclaré que Gates possédait près de 269 000 acres à travers le pays.

'Pourquoi achetez-vous autant de terres agricoles ?'

La même année, les utilisateurs de Reddit ont eu l'occasion de demander au cofondateur de Microsoft les raisons d'un investissement aussi important. La question était "hey Bill ! Pourquoi achetez-vous tant de terres agricoles ?"

"Mon groupe d'investissement a choisi de faire cela. Ce n'est pas lié au climat", a répondu Gates. "Le secteur de l'agriculture est important. Avec des semences plus productives, nous pouvons éviter la déforestation et aider l'Afrique à faire face aux difficultés climatiques auxquelles elle est déjà confrontée". On ne sait pas exactement à quel point les biocarburants peuvent être bon marché, mais s'ils le sont, cela peut résoudre le problème des émissions de l'aviation et des camions."



Le tollé suscité par le dernier achat de terres de Bill Gates a créé une vague de discussions en ligne. Au plus fort de la pandémie de la Covid, le cofondateur de Microsoft était souvent sous les feux de la rampe en raison de ses déclarations sur le virus, et a même fait l'objet de théories du complot. Il n'est donc pas surprenant que son investissement inhabituel ait également déclenché des rumeurs en ligne, selon lesquelles le milliardaire possède la majorité des terres agricoles américaines. En réalité, le pays compte quelque 895 millions d'hectares de terres agricoles. Ainsi, même s'il est le plus grand propriétaire privé de terres agricoles, Gates possède en réalité moins de 1 % du total du pays. Et, aussi excentrique que puisse être le cofondateur de Microsoft, les raisons de son investissement dans les terres agricoles sont très probablement banales, selon les experts.