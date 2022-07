Des problèmes pour Trump alors que l'attaque du Capitole était préméditée

The Guardian, 14,07,22

Les poursuites pénales semblent de plus en plus probables alors que la commission du 6 janvier renforce les arguments contre l'ancien président.



Donald Trump est confronté à un péril juridique croissant alors que la commission du 6 janvier de la Chambre des représentants expose un dossier qui semble de plus en plus orienté vers une poursuite pénale quasi inévitable.

La septième audience de la commission, mardi, a fait valoir que Trump a été l'instigateur d'une attaque contre le Capitole étatsunien qui était préméditée plutôt que spontanée et qu'il ne peut pas se cacher derrière une défense d'être "volontairement aveugle".

La commission a également cherché à démontrer une convergence explosive entre les intérêts de Trump et ceux de groupes d'extrême droite, bien que les critiques aient déclaré que l'affaire était loin de constituer une collusion directe.

Malgré tout, la révélation tardive selon laquelle M. Trump a tenté de contacter une personne parlant à la commission d'un témoignage potentiel - ce qui soulève la perspective d'une subornation de témoin - ne pouvait qu'aggraver la pression sur le ministère de la Justice pour qu'il enquête sur l'ancien président...

