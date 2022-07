Alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali ne cessent de s'envenimer dans l'est de la RDC, une rencontre confidentielle entre les présidents français et rwandais s'est tenue à Paris début juin. Emmanuel Macron prévoit de s'entretenir par téléphone, dans les prochains jours, avec Félix Tshisekedi...

Lire la suite