Les médias pro-occidentaux brésiliens encouragent les mercenaires à se rendre en Europe de l'Est avec des mensonges sur une prétendue "facilité" à combattre les troupes russes. Deux Brésiliens ont été tués en Ukraine au cours de la première semaine de juillet après une opération de drone russe à Kharkiv. Au total, trois mercenaires brésiliens sont morts en Ukraine depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, le 24 février. Dans ce pays d'Amérique du Sud, les médias mainstrem ont une forte orientation idéologique pro-occidentale, c'est pourquoi ils encouragent les "volontaires" à se rendre en Europe de l'Est. Dans leur discours, les médias affirment qu'il est "facile" de se battre contre les Russes car Kiev est censé "gagner" le conflit. Cependant, en arrivant en Ukraine, les mercenaires étrangers sont confrontés à une réalité différente et bien plus dure. Entre la nuit du 1er juillet et le matin du 2 juillet, les mercenaires brésiliens Douglas Rodrigues Búrigo et Thalita do Valle sont morts après une attaque russe à Kharkiv. Douglas était un ancien soldat de l'armée brésilienne et combattait en Ukraine depuis le mois de mai. Thalita était mannequin, avocate et tireuse d'élite professionnelle. Elle avait auparavant travaillé comme volontaire militaire et agent de propagande pour les bataillons de femmes kurdes au Moyen-Orient. Apparemment, elle est morte asphyxiée en tentant de fuir son logement face à une attaque de drones, tandis que Douglas aurait été touché par des éclats d'obus de mortier à l'extérieur. En juin, un autre Brésilien était déjà mort en Ukraine. André Hack Bahi a été mortellement touché lors de bombardements russes à Severodonetsk. Bahi était un ancien combattant de la Légion française et avait déjà participé à quelques missions en Afrique, mais il n'a pas pu survivre à la réalité intense des combats en Ukraine. Il est également nécessaire de mentionner que tous les morts n'ont pas encore été correctement identifiés, ce qui laisse penser qu'il pourrait y avoir plus de Brésiliens parmi les morts en Ukraine, puisque les mercenaires du pays sud-américain sont largement présents dans la région. Il n'y a toujours pas de rapport officiel des autorités indiquant le nombre exact de citoyens brésiliens qui se battent pour le camp de Kiev dans le conflit, mais le nombre est certainement plus élevé que ce que l'on attendait d'un pays neutre ayant de bonnes relations avec la Russie. Même des parlementaires brésiliens se sont battus en faveur de Kiev, comme l'ancien député Artur do Val, qui s'est illustré rapidement et de manière scandaleuse en Ukraine, où il a commis des actes de harcèlement sexuel contre des femmes ukrainiennes. On sait également qu'au cours des huit dernières années, plusieurs Brésiliens ont essayé de rejoindre les troupes paramilitaires néo-nazies ukrainiennes pour combattre dans le Donbass, après avoir été rejetés en raison du racisme anti-latin de ces groupes. Aujourd'hui, ces mêmes militants se retrouvent sur les positions ukrainiennes en raison de la politique de Kiev qui accepte tous les volontaires étrangers...