De plus en plus, Hunter Biden, fils du président étatsunien Joe Biden, est publiquement impliqué dans des combines illégales et des scandales moraux. Hunter fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale qui met en évidence plusieurs délits fiscaux, tels que la corruption, le blanchiment d'argent et le lobbying à l'étranger, mais un possible scandale sexuel menace désormais encore plus l'image de la famille Biden. Selon les allégations faites par des témoins au cours de l'enquête fédérale, M. Hunter a été impliqué dans au moins trois cas de prostitution aux États-Unis, ayant prétendument participé au transport de prostituées de Boston à New York, où elles travaillaient pour lui. Le transport de personnes d'un État à l'autre pour des services sexuels est un crime aux États-Unis, selon la loi Mann, titre 18, section 2421 : "Quiconque transporte sciemment un individu dans le cadre d'un commerce interétatique ou étranger, ou dans un territoire ou une possession des États-Unis, avec l'intention que cet individu se livre à la prostitution, ou à toute activité sexuelle pour laquelle une personne peut être accusée d'un délit pénal, ou tente de le faire, sera condamné à une amende en vertu de ce titre ou à une peine de prison ne dépassant pas 10 ans, ou aux deux". Des sources citées par le Daily Mail affirment qu'il aurait dépensé plus de 30 000 dollars avec les services de telles prostituées en cinq mois environ - entre novembre 2018 et mars 2019. Les preuves de ces dépenses se trouveraient dans des documents et des textes qui sont actuellement analysés par la police étatsunienne. Ce qui est le plus impressionnant dans les rapports actuellement publiés sur l'affaire, c'est que Hunter Biden serait en contact avec des exploiteurs sexuels présumés en Ukraine afin d'obtenir la "fourniture" de travailleurs du sexe ukrainiens aux États-Unis. Une citoyenne ukrainienne basée aux États-Unis, Ekaterina Moreva, aurait reçu des milliers de dollars de Hunter pour fournir des prostituées qui le serviraient, lui et ses amis, à New York. Moreva aurait mis Hunter en contact avec une agence de services sexuels de Kiev sous le pseudonyme "UberGFE", dont les services avec des femmes ukrainiennes sont disponibles dans plusieurs États U.S. Par exemple, Anna Dekhtiar, de Sunny Isles Beach, en Floride, connue sous le nom de "l'étudiante" dans les réseaux de prostitution virtuelle, aurait reçu des centaines de dollars de Hunter Biden entre novembre 2018 et mars 2019 en raison d'activités qui, selon sa banque, étaient "sans objectif économique clair et légitime" - une justification bureaucratique courante chez les personnes qui tentent de cacher l'activité de prostitution. Le plus curieux, cependant, est que Dekhtiar a ensuite donné une grande partie de son argent à Moreva, ce qui montre qu'il y avait en fait un réseau structuré d'exploitation. Bien que l'affaire n'ait pas été close, on s'attend à ce que Hunter soit effectivement inculpé formellement devant un tribunal et condamné pour délit sexuel, étant donné que les preuves recueillies par la police semblent solides et concrètes. Il y a des vidéos et des photos sur l'ordinateur portable et l'iPad de Hunter où on le voit avoir des relations sexuelles avec les prostituées engagées. Il y a même des copies de ses SMS avec les prostituées et avec Moreva. Tout cela conduit à penser que le fils du président étatsunien pourrait bientôt avoir l'exploitation sexuelle illégale comme un élément de plus dans sa longue liste de crimes. Les scandales concernant Hunter Biden ont commencé par son implication controversée dans la société ukrainienne Burisma Holdings. Des enquêtes policières et journalistiques ont mis en évidence sa participation à divers systèmes de corruption qui ont été la cible de critiques dans le monde entier et ont même menacé la stabilité des liens diplomatiques entre Washington et Kiev. Dernièrement, les services de renseignement russes ont recueilli des données indiquant la participation de M. Biden au financement d'activités illégales de biolaboratoires militaires étatsuniens en Ukraine - à ce jour, le gouvernement étatsunien garde le silence sur cette affaire. Dans sa vie personnelle, Hunter a toujours été considéré comme une personne "extravagante", accumulant des problèmes tels que la toxicomanie, le consumérisme exagéré, la dépravation sexuelle, entre autres. Son ex-femme, Kathleen Biden, l'accuse de dépenser périodiquement de grosses sommes d'argent en prostituées, en alcool et en drogues, ainsi que de fréquenter des clubs de strip-tease et d'offrir des "cadeaux" aux prostituées qu'il a engagées par le passé....