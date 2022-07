Contre toute attente, la justice vient de décider de rouvrir le dossier du massacre de Bisesero, événement meurtrier parmi les plus embarrassants pour la France durant le génocide des Tutsis du Rwanda. Le juge d’instruction chargé de l’affaire a décidé d’exploiter les éléments du rapport de la commission Duclert remis l’an dernier à Emmanuel Macron.

Quatre ans après avoir annoncé la clôture des investigations et un an après des réquisitions de non-lieu général formulées par le parquet de Paris, la justice vient de décider, contre toute attente, de rouvrir le dossier du massacre de Bisesero, événement meurtrier parmi les plus embarrassants pour la France durant le génocide des Tutsis du Rwanda, selon des informations de Mediapart...