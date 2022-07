Hunter Biden pourrait être accusé de prostitution pour avoir transporté des prostituées au-delà des frontières de l'État et déguisé des chèques en paiements pour des "services médicaux". Il a dépensé 30 000 dollars en cinq mois pour des escort girls (Daily Mail)

EXCLUSIF : Hunter Biden pourrait être accusé de prostitution pour avoir transporté des prostituées au-delà des frontières de l'État et déguisé des chèques en paiements pour des "services médicaux". Le fils aîné a dépensé 30 000 dollars en cinq mois pour "l'expérience de la petite amie".

Article originel : EXCLUSIVE: Hunter Biden could face prostitution charges for transporting hookers across state lines and disguising checks to them as payments for 'medical services.' First Son spent $30k in five months on 'the girlfriend experience'

Daily Mail, 11.07.22





Des documents, des textes et des vidéos obtenus par le DailyMail.com montrent que Hunter Biden a dépensé la somme astronomique de 30 000 dollars pour des escort girls sur une période de cinq mois.

Les documents révèlent que Hunter a fait des chèques à une Ukrainienne nommée Ekaterina Moreva, qui figurait dans des rapports d'activités suspectes émis par des banques.

Un rapport d'activité suspecte (SAR) déposé par JPMorgan Chase a signalé des transactions impliquant Moreva après qu'elle ait reçu des dizaines de milliers de dollars de la société de Hunter.

Des photos de l'iPhone de Hunter montrent qu'il a émis des chèques déguisés en services médicaux à des prostituées fournies par Moreva, dont le site Internet propose une "expérience de petite amie".

Des vidéos et des photos montrent que Hunter a aidé à transporter ces femmes de Boston à New York pour une nuit de débauche avec lui - un délit fédéral potentiel....

