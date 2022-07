Iran. Le Wall Street Journal révèle des discussions secrètes entre les chefs militaires israéliens et saoudiens (MEMO)

Le Wall Street Journal révèle des discussions secrètes entre les chefs militaires israéliens et saoudiens. Article originel : Secret talks between Israel, Saudi military chiefs, WSJ reveals Middle East Monitor, 27.06.22

Pour la première fois, un chef de l'armée israélienne s'est entretenu avec ses homologues arabes, dont le chef de l'armée saoudienne Fayyad Bin Hamed Al-Ruwaili, dans la station balnéaire égyptienne de Sharm El-Sheikh, a révélé hier le Wall Street Journal.

Les entretiens, qui se sont déroulés sous les auspices des États-Unis en mars, ont notamment porté sur la manière d'explorer les possibilités de coordination contre les menaces présumées de l'Iran en matière de missiles nucléaires et de drones.

Selon le WSJ, c'est la première fois que des officiers israéliens et arabes de si haut rang se sont rencontrés sous les auspices de l'armée étatsunienne pour discuter de la manière de se défendre contre une menace commune.

Outre le Saoudien Al-Ruwaili et l'Israélien Aviv Kochavi, de hauts responsables militaires du Qatar, de Jordanie, d'Égypte, des Émirats arabes unis et de Bahreïn ont participé aux discussions.

La réunion des hauts responsables a fait suite à des réunions secrètes de jeunes responsables, qui ont discuté des menaces aériennes de l'Iran contre leurs pays et des mécanismes de défense contre ces menaces.

Selon des sources proches de la réunion, les participants se sont mis d'accord sur le principe d'un mécanisme permettant de communiquer les menaces immédiates par téléphone et par ordinateur, en prélude à une participation au niveau gouvernemental.

Selon le WSJ, une telle coopération entre Israël, les Saoudiens et le Qatar était impensable ces dernières décennies, mais elle est devenue possible après la signature des accords d'Abraham - accords de normalisation entre les États d'occupation et les pays arabes - et à la lumière des inquiétudes suscitées par le nucléaire iranien.