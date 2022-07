Israël craint un scénario cauchemardesque alors que la crise avec la Russie s'aggrave (MEM)

Israël craint un scénario cauchemardesque alors que la crise avec la Russie s'aggrave

Middle East Monitor

Israël est convaincu que la menace de Moscou de fermer l'Agence juive en Russie est une mesure de représailles pour les positions de l'État sioniste sur la guerre en Ukraine. En fait, Israël craint désormais que la crise avec la Russie ne s'aggrave encore, ce qui a incité les responsables des ministères des affaires étrangères et de la justice, ainsi que le Conseil de sécurité nationale, à tenir des discussions urgentes pour évaluer la situation.

Le sentiment est qu'Israël manque de temps pour gérer la crise avec la Russie, car les Juifs russes de l'État d'occupation entretiennent des liens étroits avec leur patrie. Les diplomates israéliens s'efforcent de garantir la poursuite des activités et des services "vitaux" fournis par l'Agence juive.

En fermant les bureaux de l'agence, la Russie a porté un coup sévère à la migration juive du pays vers Israël, d'où l'inquiétude de l'État d'occupation. La tension entre Moscou et Tel Aviv est aujourd'hui encore plus forte.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Premier ministre israélien par intérim et ancien ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a adopté une ligne dure contre les Russes. Il a été le premier à se joindre à l'Occident pour condamner fermement le président Vladimir Poutine et accuser Moscou de "crimes de guerre". Il a également été à l'origine de la décision d'Israël de soutenir la condamnation de la Russie à l'ONU. Il n'a pas parlé à Poutine depuis qu'il a pris ses fonctions de premier ministre, et le dirigeant russe ne l'a pas appelé pour le féliciter de son nouveau rôle. Cela suggère que la fermeture de l'Agence juive par la Russie est purement politique, un acte de vengeance, bien qu'il soit allégué que l'agence a enfreint la loi russe...

