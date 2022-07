Ivana Trump est morte de blessures contondantes au torse, selon le médecin légiste (The Guardian)

Ivana Trump est morte de blessures contondantes au torse, selon le médecin légiste.

Par Ramon Antonio Vargas

The Guardian, 16.07.22

La première épouse de Donald Trump est décédée à l'âge de 73 ans à son domicile de Manhattan. Les blessures mortelles ne seraient pas intentionnelles.



Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump et la mère de ses trois enfants aînés, est décédée des suites de blessures contondantes au torse qu'elle a subies après une chute accidentelle, a annoncé vendredi le médecin légiste en chef de la ville de New York.

L'ancien président a annoncé qu'Ivana Trump était décédée à l'âge de 73 ans un jour plus tôt à son domicile de Manhattan, mais n'a pas donné de détails sur la cause ou la manière dont elle est morte. Vendredi, un porte-parole du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a confirmé les informations selon lesquelles Ivana Trump serait tombée par inadvertance et aurait été retrouvée en bas des escaliers de sa maison...

