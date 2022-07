L'économiste Michael Hudson sur l'inflation et le plan de la Fed pour réduire les salaires : Une dépression se prépare (Vidéo)

Michael Hudson :

"Pour la Fed, les deux seules choses qu'elle peut faire sont, premièrement, d'augmenter le taux d'escompte, le taux d'intérêt ; et deuxièmement, de dépenser 9000 milliards de dollars en achetant des actions, des obligations et des hypothèques immobilières pour augmenter les prix de l'immobilier, et pour augmenter le montant de la richesse que possèdent les 10% les plus riches de la population.

Pour les 10 % les plus riches, en particulier les 1 %, il n'y a pas que l'inflation qui est un problème de salaire ; tous les problèmes des Etats-Unis sont dus au fait que la classe ouvrière gagne trop d'argent. Et si vous êtes un employeur, c'est ça le problème : vous voulez augmenter vos profits. Et si vous regardez à court terme, vos profits augmentent plus vous pouvez comprimer le travail. Et la façon de comprimer le travail est d'augmenter ce que Marx appelait l'armée de réserve des chômeurs.

Vous avez besoin du chômage pour empêcher la main-d'œuvre d'obtenir la plus grande partie de la valeur de ce qu'elle produit, afin que les employeurs puissent obtenir cette valeur et la verser aux banques et aux gestionnaires financiers qui ont pris le contrôle de l'industrie des entreprises aux États-Unis.

Vous avez mentionné que si la Fed impute l'inflation à la main-d'œuvre, ce n'est pas l'avis du président Biden ; ce dernier ne cesse de l'appeler l'inflation poutinienne. Et bien sûr, ce qu'il veut vraiment dire, c'est que les sanctions que les Etats-Unise ont imposés à la Russie ont créé une pénurie de pétrole, de gaz, d'énergie et d'exportations alimentaires.

Donc, nous sommes vraiment dans l'inflation Biden. Et l'inflation Biden que connaît les Etats-Unis est le résultat essentiellement de la politique militaire étatsunienne, de sa politique étrangère et, surtout, du soutien du parti démocrate à l'industrie pétrolière, qui est le secteur le plus puissant des États-Unis et qui oriente la plupart des sanctions contre la Russie ; et de l'État de sécurité nationale qui fonde la puissance de l'Amérique sur sa capacité à exporter du pétrole, ou à contrôler le commerce du pétrole de tous les pays, et à exporter des produits agricoles....