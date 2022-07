L'illusion de maîtrise du Forum Economique Mondial est tout autant un fantasme que les théories de conspiration paranoïaques sur la grande réinitialisation (Daily Sceptic)

L'illusion de maîtrise du Forum Economique Mondial est tout autant un fantasme que les théories de conspiration paranoïaques sur la grande réinitialisation.

Article originel : The WEF’s Illusion of Mastery is as Much a Fantasy as Paranoid Conspiracy Theories About the Great Reset

par Toby Young

Daily Sceptic, 21 juillet 2022 13:00

Mary Harrington a écrit un article incontournable pour UnHerd sur l'humeur millénariste actuelle. Elle s'en prend plusieurs fois au Forum économique mondial et inclut cette petite pépite juteuse dont je n'avais pas connaissance : "L'année dernière, le gouvernement sri-lankais a reçu un "Oscar de la meilleure politique" du FEM, pour sa décision d'interdire les engrais azotés." Oui, c'est vrai, le FEM a pensé que le passage forcé à l'agriculture biologique du jour au lendemain était une bonne idée. Les pénuries alimentaires, la crise économique et les pertes de vies humaines qui en ont résulté ont conduit au renversement du président par un coup d'État chaotique la semaine dernière. Mais contrairement à mon ami James Delingpole, je ne pense pas que le FEM ait anticipé cette conséquence de la politique qu'il récompensait. Le rasoir de Hanlon s'applique : n'attribuez jamais à la malice ce qui s'explique par la stupidité. Voici le meilleur passage de l'article de Mary :

L'agriculture industrielle peut-elle survivre à la décarbonisation ? Que cultiverons-nous ? Et qui sera propriétaire de la terre ? Qui la travaillera ? Les idéalistes rêvent d'une révolution des petites exploitations, dans laquelle les petits exploitants hyperproductifs remplaceraient les monocultures alimentées par des pesticides. Les pessimistes, quant à eux, soulignent que même si des millions d'entre nous acquièrent par magie les compétences et la volonté d'adopter une vie agraire, la propriété foncière va dans la direction opposée : Bill Gates, le croque-mitaine de la Grande Réinitialisation, est maintenant le plus grand propriétaire de terres agricoles en Amérique, et a provoqué un tollé le mois dernier lorsqu'il a acquis 2 200 acres supplémentaires dans le Dakota du Sud. J'ai du mal à l'imaginer se portant volontaire pour distribuer son propre portefeuille de propriétés aux attributaires.

En l'absence d'une sorte de révolution redistributive, il semble plus plausible que l'agriculture devienne high-tech. La robotisation est déjà utilisée dans certaines fermes, tandis que les cultures génétiquement modifiées sont en passe d'être approuvées par l'administration conservatrice actuelle. Et on ne cesse de nous répéter que les protéines d'insectes sont l'aliment du futur. Mais cela signifie à son tour une consolidation encore plus grande : moins de travailleurs, des champs plus grands, des parcelles de terre plus vastes. En d'autres termes, de plus en plus de petits agriculteurs sont contraints de cesser leur activité. Et plus de technologie implique une dépendance croissante à l'égard de la grande finance et de la biotechnologie. Si tel est l'avenir, ceux qui craignent aujourd'hui que nous ne devenions une classe d'inutiles porteurs de micropuces, qui passeront leur vie insignifiante, financée par l'UBI et gouvernée par l'IA, à regarder, depuis une capsule, des centaines de milliers d'hectares d'agro-industrie entretenue par des robots, en attendant la livraison par drone de protéines d'insectes, n'exagèrent peut-être que très peu.

A lire dans son intégralité.



Stop Press : Un lecteur nous a contactés pour signaler que le prix de la "meilleure politique" n'a pas été décerné par le FEM, mais par le World Future Council (WFC), une organisation axée sur la durabilité et liée à l'ONU, basée en Allemagne ; et le prix ne concernait pas la suppression des engrais azotés, mais la réduction des pesticides et des suicides. Il ajoute :

Le FEM a lancé une Alliance pour l'action alimentaire et développe une nouvelle vision de l'agriculture. Bien que ces initiatives soient liées aux initiatives du FEM en matière de politique climatique, leur objectif principal est le renforcement du rôle des entreprises et la "défragmentation" de l'agriculture dans les pays riches et pauvres (par exemple, l'agriculture OGM en Afrique, etc.).

La question des engrais azotés aux Pays-Bas, au Canada et ailleurs ne semble pas être motivée par le FEM, mais par des objectifs de politique climatique. Le problème est que l'excès d'engrais azotés est transformé par les bactéries du sol en oxyde nitreux (N2O), un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2.

Le rôle/importance réel des gaz à effet de serre dans le réchauffement climatique actuel est bien sûr une autre question controversée. La vague de chaleur actuelle en Europe n'est évidemment pas directement causée par le réchauffement climatique progressif, mais par un système dépressionnaire atlantique qui pousse les courants de chaleur nord-africains vers l'Europe. Ce système de basse pression atlantique est à son tour causé par les oscillations du Jet Stream. Que ces oscillations soient causées par le réchauffement climatique progressif, d'origine humaine ou non, ou par autre chose, voilà les vraies questions que peu se posent.