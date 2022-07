La Russie et l'OMS : Des amis avec bénéfices. Une mise à jour du statut de la relation

Après plusieurs semaines de chamailleries passives-agressives, la Russie et l'OMS sont malheureusement toujours "en couple" et pourraient même faire passer leur relation calamiteuse au niveau supérieur : la certification par thrombose. Brut. S'exprimant lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin, Melita Vujnovic, représentante de l'OMS en Russie, a annoncé que les négociations entre l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds russe d'investissement direct (RDIF) concernant la reconnaissance de Spoutnik V étaient de nouveau sur les rails. Une inspection des installations de fabrication en Russie pourrait avoir lieu dans les prochains mois, selon Mme Vujnovic. "La coopération se poursuit malgré les moments difficiles. L'Organisation mondiale de la santé est une plateforme de coopération multilatérale sur le thème de la santé, et notre tâche principale est de supprimer toutes les barrières, tous les obstacles à la coopération scientifique et pratique", a déclaré le représentant de l'OMS. C'est une excellente nouvelle pour le RDIF, qui s'est associé à des vendeurs de pilules véreux et à AstraZeneca pour rendre Spoutnik V accessible au monde entier, et aussi pour gagner des montagnes de roubles. Il y a actuellement 100 millions de doses de cette bouillie génétique sûre et efficace non prouvée qui pourrissent dans les entrepôts russes, le temps est donc compté. Mais par mesure de précaution fondée sur la science, les fabricants ont "prolongé la durée de conservation" du médicament. Ce la vient directement de TASS, soit dit en passant :

Mais revenons au statut de la relation. Un jour plus tôt, le 17 juin, Mme Vujnovich a révélé que l'OMS, malgré les menaces antérieures, ne fermerait pas son bureau à Moscou. "Le bureau de pays de l'OMS est ici, n'a pas bougé, ne va pas bouger et continue à travailler normalement", a-t-elle déclaré. Nous ne vous mentirons pas : si vous vous attendiez à ce que la Russie quitte l'OMS dans un avenir proche, vous devrez peut-être continuer à attendre. Vous risquez d'attendre très longtemps, en fait. Le 16 juin, Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, a participé à une table ronde de la SPIEF sur la manière d'injecter aux masses des vaccins de " nouvelle génération ". Mikhail Murashko, ministre russe de la Santé et membre du Conseil exécutif de l'OMS, était également présent.

Même le Dr Tedros a fait une apparition à la SPIEF (via une webcam) mais nous gardons les détails de cet événement historique pour un autre article de blog. Pendant ce temps, Murashko ne peut s'empêcher de parler de vaccins contre la variole du singe et du "rôle de premier plan" de l'OMS dans la "gouvernance mondiale de la santé".

Le ministre russe de la santé a fait cette déclaration environ deux semaines après que l'OMS ait adopté une résolution condamnant la Russie pour "avoir causé une grave entrave à la santé de la population ukrainienne et avoir eu des répercussions sur la santé au niveau régional et au-delà". Il y a toutefois eu un bref moment de raison lorsque la vice-ministre russe de la santé, Alexandra Dronova, a pris la parole lors de la 75e Assemblée mondiale de la médecine le mois dernier. "Nous sommes favorables à un travail commun pour renforcer l'architecture mondiale de la santé. Il doit être fondé sur les principes de consensus, de transparence et d'impartialité. L'élaboration d'un nouvel outil international d'intervention en cas de pandémie de l'OMS et l'apport de modifications spécifiques au Règlement sanitaire international ne doivent pas violer le droit souverain des pays de déterminer un ensemble de mesures d'intervention d'urgence et sur leur territoire", a déclaré Mme Dronova lors de son discours. (Elle a également déclaré : "Les pays du monde ont pu surmonter la phase aiguë de la pandémie grâce à un effort collectif sous le rôle de coordination de l'Organisation mondiale de la santé." Sic). Mais même ce retour de bâton n'a pas semblé changer fondamentalement les choses. Comme l'a rapporté Politico le 28 mai, un compromis a été trouvé par les membres de l'OMS concernant les changements proposés au RSI : L'Assemblée mondiale de la santé - la réunion annuelle des pays membres de l'OMS - a adopté une résolution dirigée par les États-Unis qui fixe le calendrier d'entrée en vigueur des modifications du Règlement sanitaire international (RSI). La résolution a failli échouer après que plusieurs pays, dont le groupe africain, ont indiqué qu'ils avaient des réserves à son sujet. D'une manière générale, la situation est loin d'être brillante.

Si vous êtes la Russie, comment ne pas quitter ce cloaque de dépravation ?

