La Russie et la Chine annoncent officiellement une "nouvelle monnaie de réserve mondiale" (Vidéo)

La Russie et la Chine annoncent officiellement une "nouvelle monnaie de réserve mondiale".

Article originel : Russia And China Officially Announce A "New Global Reserve Currency"

QTR's Fringe Finance

Corecion Code 22.07.22



Et une fois de plus, comme cela arrive souvent avec des nouvelles conséquentes aux États-Unis et en Occident, personne ne l'a remarqué et personne ne semble s'en soucier.



Depuis le début de l'année, j'ai écrit sur la possibilité que la Russie et la Chine contestent le statut de réserve mondiale du dollar étatsunien. C'est maintenant chose faite.