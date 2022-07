La volte-face de Biden sur la guerre saoudienne au Yémen (USSA NEWS)

La volte-face de Biden sur la guerre saoudienne au Yémen

USSANews, 27.06.22



Lorsque le sénile Biden s'est présenté à la présidence étatsunienne, il a accusé l'Arabie saoudite de "tuer des enfants" au Yémen, où ses forces ont mené une intervention militaire contre les combattants Houthis soutenus par l'Iran. Mais dans un revirement frappant, à quelques semaines d'un voyage dans le royaume, M. Biden a salué le "leadership courageux" de Riyad dans le conflit.

La visite du président en juillet intervient alors que les États-Unis, agités par les prix élevés de l'énergie et l'inflation, tentent d'améliorer leurs relations avec l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial d'énergie. M. Biden rencontrera le prince héritier Mohammed bin Salman, qu'il avait boycotté à la suite du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi par des agents saoudiens, dans lequel le prince Mohammed a nié toute implication.

Le meurtre de Khashoggi et la guerre au Yémen ont mis à rude épreuve les relations entre M. Biden et le prince Mohammed. Certaines des premières décisions du président en exercice ont été de suspendre partiellement le soutien en armement de l'Arabie saoudite et de revenir sur la désignation des Houthis comme groupe terroriste. Mais, signe que les choses ont changé, M. Biden a fait l'éloge du prince pour son rôle dans le scellement d'une trêve qui a été déclarée pour la première fois en avril, puis prolongée en juin pour deux mois supplémentaires.

"Le Yémen a été un facteur d'amélioration des relations, et certainement de la visite", a déclaré Timothy Lenderking, envoyé étatsunien au Yémen. "Le fait qu'il y ait une trêve au Yémen a facilité le voyage du président. Je pense qu'il serait beaucoup plus difficile pour lui de se rendre en Arabie saoudite s'il n'y avait pas de cessez-le-feu."

Washington estime que les Saoudiens veulent s'extraire du conflit alors qu'ils se lancent dans des réformes sociales et économiques. "Le Yémen est un véritable frein à ce genre d'objectifs que [le prince Mohammed] s'est fixé, à savoir promouvoir le développement économique du pays et faire participer les jeunes", a déclaré M. Lenderking.

La trêve a apporté un répit dans cette guerre de sept ans qui a fait des centaines de milliers de morts par maladie et malnutrition et a créé ce que les Nations unies appellent la pire crise humanitaire d'origine humaine au monde. Les frappes aériennes de la coalition, qui, selon les rapports des Nations unies, ont tué des milliers de civils en frappant des maisons, des écoles et des marchés, ont été largement critiquées aux États-Unis.

Les diplomates occidentaux affirment que la coalition a de plus en plus amélioré son ciblage et est devenue plus transparente quant à ses erreurs. Les Houthis, qui contrôlent le nord et la plus grande ville, Sanaa, ont frappé des installations pétrolières et des aéroports en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et ont été accusés de bombardements aveugles au Yémen.

Lors de sa visite en Arabie saoudite, M. Biden devrait encourager les négociations de trêve, dont la médiation a été en partie assurée par les États-Unis et les Nations unies. Il trouvera un public réceptif à Riyad, a déclaré un responsable saoudien. "Nous continuons à soutenir les efforts de l'envoyé des Nations unies au Yémen", a déclaré ce responsable....

