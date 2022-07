Le Chili a un taux de vaccination plus élevé qu'au Royaume-Uni mais une forte hausse de la surmortalité (Daily Sceptic)

Chili : Taux de vaccination plus élevé qu'au Royaume-Uni, forte hausse de la surmortalité

Article originel : Chile: Higher Vaccination Rate Than UK, Large Spike in Excess Mortality

par Noah Carl

Daily Sceptic 11 juillet 2022

Le Chili est connu pour être le pays le plus développé économiquement en Amérique latine, avec un PIB par habitant de 28 500 dollars, soit à peu près le même montant que la Bulgarie. Il n'est donc pas surprenant que le déploiement du vaccin dans le pays se soit déroulé rapidement. En fait, à la mi-juin de l'année dernière, le pays avait procédé à la double vaccination d'une plus grande partie de sa population que le Royaume-Uni ou les États-Unis.

À l'heure actuelle, plus de 90 % des Chiliens sont doublement vaccinés, soit près de 20 points de pourcentage de plus qu'en Grande-Bretagne. Le Chili a également administré un plus grand nombre de doses de rappel. Au 14 décembre, plus de la moitié de la population en avait reçu une, contre seulement 19 % des Etatsuniens.

Cependant, contrairement à ce qui se passe en Occident, une grande partie des vaccins administrés au Chili - 72 % - étaient des SinoVac (25 % étaient des Pfizer). Bien que ce vaccin soit souvent considéré comme moins efficace que les vaccins occidentaux, l'OMS affirme qu'il est jusqu'à "100 % efficace" contre la forme grave de la maladie : Un vaste essai de phase 3 mené au Brésil a montré que deux doses, administrées à 14 jours d'intervalle, avaient une efficacité de 51 % contre l'infection symptomatique par le SRAS-CoV-2, de 100 % contre le COVID-19 sévère et de 100 % contre l'hospitalisation débutant 14 jours après l'administration de la deuxième dose. Et une étude réalisée au Chili même a fait état d'une efficacité contre l'hospitalisation de 88 %, et d'une efficacité contre le décès de 86 %. Ce sont des chiffres importants. Mais nous savons maintenant qu'il faut les traiter avec un certain scepticisme. Examinons donc la surmortalité au Chili :

Comme dans de nombreux autres pays, le Chili a connu une importante vague de post-vaccination, qui a éclaté en janvier 2022. À cette date, 86 % de la population était doublement vaccinée et 57 % avait reçu un rappel". Malgré cela, la surmortalité a atteint un pic de 63 %, et était en fait plus importante que lors de la première vague dans le pays. Bien sûr, on ne le saurait pas en regardant le taux de mortalité "officiel" du Chili, qui suggère que la troisième vague a été considérablement moins meurtrière que la première.

Les données sur la surmortalité au Chili font qu'il est très difficile de croire que l'efficacité du vaccin contre les maladies graves est de 86 % - et encore moins de 100 %, comme le prétend l'OMS. Et notez bien : le Chili avait déjà connu une surmortalité substantielle en 2020 et 2021 - ce qui signifie que le pic du début de 2020 ne peut pas être attribué à l'effet " amadou sec ". Ajoutez le Chili à la liste croissante des pays dont les vagues post-vaccination ont été aussi ou plus meurtrières que leurs vagues pré-vaccination.