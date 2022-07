Le Financial Times censure une critique d'un article sur le vaccin (Daily Sceptic)

Le Financial Times censure un e critique d'un article sur le vaccin Article originel : Financial Times Censors Criticism of Vaccine Article https://dailysceptic.org/2022/07/05/financial-times-censors-criticism-of-vaccine-article/ par Toby Young Daily Sceptic, 5 juillet 2022

Plus tôt aujourd’hui, le Financial Times a retiré un commentaire d’un lecteur qui s’appelle « Mykonos Mike » sous un article

https://www.ft.com/content/4f71ac72-0aff-4aec-9fc6-16c061eed9bf?accessToken=zwAAAYHPRUEIkc9PcaxyCv9K7NOfxhbAYe7Zvw.MEQCIBwm54eU_s0Fd5HmZTb0wK0M8GlIguBAH-Yt7LsJ2vyeAiBIINNY7rjYZsyvggt0d528rv4wZKTpu173JqBu7VjoRg&sharetype=gift?token=67bee4d9-d4ca-41a4-8495-535941c2c464

expliquant pourquoi l’infection à la COVID-19 et la vaccination ne sont que partiellement efficaces – et dans certains cas, c’est complètement inefficace après une certaine période de temps, lorsqu’il s’agit de réduire la probabilité qu’une personne soit réinfectée, infecte d’autres personnes et finisse par une crise grave de la maladie. La raison invoquée pour retirer le commentaire, malgré le fait qu’il était le plus aimé et le plus commenté, était « enfreindre les lignes directrices de notre collectivité », bien qu’il soit inutile de dire qu’aucun autre détail n’a été fourni.



Compte tenu de cela, nous avons pensé qu’il était juste de republier le commentaire de Mykonos Mike dans son intégralité.

Est-ce la longue histoire pour expliquer comment des gens qui ont pris quatre doses d’un vaccin efficace à 95 p. 100 peuvent être infectés plusieurs fois? La science dans la pandémie a été tellement fausse qu’elle est entrée dans le conte de fées au pays des merveilles, au niveau de la narration, presque depuis le début. Voici le volume 15 de la quatrième série de l’histoire. Je vais vous donner un spoiler – tout le monde s’en fiche. Et les décisions prises à l’égard de ce virus étaient inefficaces et ont créé d’énormes problèmes sociaux et économiques qui dureront des décennies. Il est temps de commencer à l’appeler comme il est FT, les médias sont extrêmement complices de cette absurdité. Les gouvernements, les scientifiques, les autorités sanitaires et les compagnies pharmaceutiques doivent répondre à des questions très directes.



Vous pouvez lire l’article de FT sur lequel Mike commente ici. Voici un extrait.

Une hausse du nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de COVID-19 attribuable à la sous-variante BA.5 d’Omicron, accompagnée de l’incapacité des vaccins de prévenir la réinfection, a incité les décideurs en matière de santé à repenser leur approche à l’égard des rappels.

La semaine dernière, les organismes de réglementation étatsuniens ont recommandé de modifier la conception des vaccins afin de produire un nouveau rappel ciblant Omicron, le premier changement apporté à la composition des vaccins depuis leur introduction à la fin de 2020. La recherche sur l’empreinte immunitaire, selon laquelle l’exposition au virus par l’infection ou la vaccination détermine le niveau de protection d’une personne, suscite maintenant le débat sur la composition des vaccins contre la COVID-19.

Les immunologistes affirment que, plus de deux ans après le début de la pandémie de coronavirus, les gens ont acquis des types d’immunité très différents au virus SRAS-CoV-2, selon la souche ou la combinaison de souches auxquelles ils ont été exposés, ce qui a entraîné de grandes différences au chapitre de la COVID-19.19 résultats entre les individus et les pays.

« L’effet est plus nuancé que « plus on l’a, moins on est protégé », a déclaré le professeur Danny Altmann de l’Imperial College de Londres, qui étudie le phénomène avec ses collègues. « Il est plus utile de le considérer comme une mise au point progressive d’un vaste répertoire. Parfois, cela sera bénéfique pour la prochaine vague, parfois non. » …

Une étude menée par l’équipe Imperial auprès de 700 travailleurs de la santé du Royaume-Uni, publiée le mois dernier dans la revue Science, a révélé que l’infection à Omicron avait peu ou pas d’effet bénéfique sur le renforcement d’une partie quelconque du système immunitaire — des anticorps. Les lymphocytes B ou les lymphocytes T — chez les personnes qui avaient reçu des empreintes de variants antérieurs du SRAS-CoV-2.



Le Daily Sceptic a abordé les allégations faites au sujet de cette étude et de la perte supposée de l’immunité naturelle avec Omicron ici.

