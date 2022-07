Le lanceur d'alerte d'Uber : je dénonce un système qui a vendu un mensonge aux gens (The Guardian)

Le lanceur d'alerte d'Uber : je dénonce un système qui a vendu un mensonge aux gens. Articles originel : The Uber whistleblower: I’m exposing a system that sold people a lie Par Paul Lewis, Harry Davies, Lisa O'Carroll, Simon Goodley et Felicity Lawrence The Guardian, 12.07.22

Exclusif : Mark MacGann dit qu'il a décidé de parler de l'entreprise pour " redresser certains torts fondamentaux ".



Mark MacGann, un lobbyiste de carrière qui a dirigé les efforts d'Uber pour convaincre les gouvernements d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, s'est présenté comme la source qui a divulgué plus de 124 000 dossiers de l'entreprise au Guardian.

M. MacGann a décidé de s'exprimer, dit-il, parce qu'il pense qu'Uber a sciemment bafoué les lois de dizaines de pays et a trompé les gens sur les avantages que les chauffeurs retirent du modèle de l'économie de marché de l'entreprise.

L'homme de 52 ans reconnaît qu'il faisait partie de l'équipe dirigeante d'Uber à l'époque - et qu'il n'est pas sans reproche pour la conduite qu'il décrit. Dans une interview exclusive accordée au Guardian, il a déclaré qu'il était en partie motivé par le remords.

"Je suis en partie responsable", a-t-il déclaré. "C'est moi qui parlais aux gouvernements, c'est moi qui poussais cela auprès des médias, c'est moi qui disais aux gens qu'ils devaient changer les règles parce que les chauffeurs allaient en bénéficier et que les gens allaient avoir tellement d'opportunités économiques".



"Quand il s'est avéré que ce n'était pas le cas - nous avions en fait vendu un mensonge aux gens - comment pouvez-vous avoir la conscience tranquille si vous ne vous levez pas et n'assumez pas votre contribution à la façon dont les gens sont traités aujourd'hui ?"

Le rôle de premier plan que MacGann a occupé chez Uber entre 2014 et 2016 l'a placé au cœur des décisions prises aux plus hauts niveaux de l'entreprise pendant la période où elle s'imposait sur les marchés en violation des lois sur les licences de taxi. Il a supervisé les tentatives d'Uber de persuader les gouvernements de modifier la réglementation sur les taxis et de créer un environnement commercial plus favorable dans plus de 40 pays.

Il a déclaré que la facilité avec laquelle Uber a pénétré les plus hautes sphères du pouvoir dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et la Russie était "enivrante" mais aussi "profondément injuste" et "antidémocratique".

Dans son interview, MacGann a détaillé le parcours personnel qui l'a conduit à divulguer les données des années après avoir quitté Uber...

