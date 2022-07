Le Nicaragua autorise l'entrée de troupes russes sur son territoire (Dialogo Americas)

Le Nicaragua autorise l'entrée de troupes russes sur son territoire

Article originel : Nicaragua Authorizes Entry of Russian Troops on Its Territory

Par Lorena Baires

Dialogo Americas, 07 juillet 2022





Le régime de Daniel Ortega-Rosario Murillo a autorisé le personnel, les navires et les avions russes à entrer au Nicaragua du 1er juillet au 31 décembre 2022. Les troupes russes participeront à l'aide humanitaire, à des exercices militaires et à des opérations contre les activités illicites sur la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, indique le décret publié le 7 juin dans le Journal officiel.



"La région a des raisons de se sentir menacée. Le Nicaragua a acheté aux Russes un armement offensif et non défensif. Les 80 chars qu'il a acquis sont parfaitement adaptés à une entrée armée dans n'importe quelle capitale d'Amérique centrale", a déclaré à Diálogo Eliseo Núñez, ancien législateur de l'opposition, avocat et analyste politique. "Les Russes au Nicaragua, avec des capacités militaires conventionnelles et technologiques, sont un danger pour la région. Nous voyons déjà ce qui se passe au Costa Rica avec des pirates informatiques qui bloquent Internet [...], qui, par coïncidence, viennent de Russie."

Le décret prévoit l'entrée de 80 militaires russes, à tour de rôle, pour participer à des "échanges d'expériences et mener des formations sur les opérations d'aide humanitaire" avec le commandement des opérations spéciales de l'armée nicaraguayenne. En outre, 50 soldats supplémentaires prendront part à une formation en matière de sécurité, et 50 autres membres des services russes échangeront des expériences "dans le cadre de tâches visant à affronter et à combattre le narcotrafic et la criminalité transnationale organisée", précise le décret.

Les experts en matière de sécurité et de défense ont souligné que la Russie n'a aucune expérience de la lutte contre le crime organisé et le narcotrafic en Amérique latine, bien qu'elle gère une architecture de renseignement par le biais de la station du système de surveillance par satellite Glonass et du centre de formation de la police, tous deux situés à Managua. "Et s'il en dispose, il ne sait pas comment le gérer parce qu'ils ne sont pas là comme le sont les agences américaines", a déclaré à Diálogo Roberto Cajina, expert nicaraguayen en sécurité et défense, et ancien conseiller du ministère de la Défense. "[...] Ils n'ont pas d'informations réelles sur le fonctionnement des cartels et sur les itinéraires."

Selon certains experts en sécurité, l'autorisation d'entrée des troupes russes au Nicaragua n'est pas liée à des fins humanitaires, comme l'indique le décret, mais à l'espionnage et à la collecte de renseignements...

