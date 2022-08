Le tsunami financier planifié au niveau mondial ne fait que commencer (ICH)

Le tsunami financier planifié au niveau mondial ne fait que commencer

Article originel : Global Planned Financial Tsunami has Just Begun

Par F. William Engdahl

ICH, 25.07.22

Depuis la création de la Réserve fédérale étatsunienne il y a plus d'un siècle, chaque effondrement majeur des marchés financiers a été délibérément déclenché pour des motifs politiques par la banque centrale. La situation n'est pas différente aujourd'hui, car il est clair que la Fed étatsunienne agit avec son arme des taux d'intérêt pour faire éclater ce qui est la plus grande bulle financière spéculative de l'histoire humaine, une bulle qu'elle a créée. Les krachs mondiaux commencent toujours à la périphérie, comme le Creditanstalt autrichien de 1931 ou la faillite de Lehman Bros. en septembre 2008. La décision du 15 juin de la Fed d'imposer la plus forte hausse de taux en près de 30 ans, alors que les marchés financiers sont déjà en plein effondrement, garantit désormais une dépression mondiale, voire pire.

L'ampleur de la bulle de "crédit bon marché" que la Fed, la BCE et la Banque du Japon ont créée en achetant des obligations et en maintenant des taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs, depuis 14 ans, dépasse l'imagination. Les médias financiers couvrent le tout avec des reportages quotidiens absurdes, alors que l'économie mondiale est préparée, non pas à la soi-disant "stagflation" ou récession. Ce qui s'annonce dans les mois à venir, à moins d'un revirement spectaculaire de la politique, c'est la pire dépression économique de l'histoire à ce jour. Merci à la mondialisation et à Davos.



Mondialisation

Les pressions politiques à l'origine de la mondialisation et de la création de l'Organisation mondiale du commerce à partir des règles commerciales du GATT de Bretton Woods, avec l'accord de Marrakech de 1994, ont fait en sorte que la fabrication industrielle avancée de l'Occident, plus particulièrement des États-Unis, puisse fuir à l'étranger, "externaliser" pour créer une production dans des pays à très bas salaires. Aucun pays n'a offert plus d'avantages à la fin des années 1990 que la Chine. La Chine a rejoint l'OMS en 2001 et, depuis lors, les flux de capitaux en provenance de l'Occident vers le secteur manufacturier chinois ont été stupéfiants. Il en a été de même pour l'accumulation de la dette chinoise en dollars. Aujourd'hui, cette structure financière mondiale fondée sur une dette record commence à s'effondrer.

Lorsque Washington a délibérément permis l'effondrement financier de Lehman Bros en septembre 2008, les dirigeants chinois ont réagi par la panique et ont commandé des crédits sans précédent aux gouvernements locaux pour construire des infrastructures. Certaines de ces infrastructures étaient partiellement utiles, comme un réseau de trains à grande vitesse. D'autres étaient carrément du gaspillage, comme la construction de "villes fantômes" vides. Pour le reste du monde, la demande sans précédent de la Chine en acier de construction, en charbon, en pétrole, en cuivre et autres était la bienvenue, car les craintes d'une dépression mondiale s'éloignaient. Mais les mesures prises par la Fed et la BCE après 2008, ainsi que par leurs gouvernements respectifs, n'ont rien fait pour remédier aux abus financiers systémiques des grandes banques privées de Wall Street et d'Europe, ainsi que de Hong Kong.

La décision prise par Nixon en août 1971 de découpler le dollar étatsunien, la monnaie de réserve mondiale, de l'or, a ouvert les vannes des flux monétaires mondiaux. Des lois toujours plus permissives favorisant la spéculation financière incontrôlée aux États-Unis et à l'étranger ont été imposées à tout bout de champ, depuis l'abrogation de la loi Glass-Steagall par Clinton, à la demande de Wall Street, en novembre 1999. Cela a permis la création de mégabanques si importantes que le gouvernement les a déclarées "trop grosses pour faire faillite". C'était un canular, mais la population y a cru et les a renflouées avec des centaines de milliards d'euros de l'argent des contribuables.

Depuis la crise de 2008, la Fed et les autres grandes banques centrales mondiales ont créé un crédit sans précédent, appelé "helicopter money", pour renflouer les grandes institutions financières. La santé de l'économie réelle n'était pas un objectif. Dans le cas de la Fed, de la Banque du Japon, de la BCE et de la Banque d'Angleterre, un total de 25 000 milliards de dollars a été injecté dans le système bancaire par le biais de l'achat d'obligations, ainsi que d'actifs douteux comme les titres adossés à des créances hypothécaires, au cours des 14 dernières années...

