Les décès excessifs pointent vers les vaccins contre la Covid selon un professeur d'Edimbourg (HTL)

Les décès excessifs pointent vers les vaccins contre la Covid

Un professeur d'Edimbourg affirme que les dernières données confirment une "relation de cause à effet" et demande au gouvernement écossais de rouvrir l'enquête publique.

Une résurgence spectaculaire et inexpliquée de la surmortalité en Écosse est attribuée aux injections contre la covid-19, affirme-t-il.

Richard Ennos, professeur retraité d'Edimbourg, affirme que les données officielles pour 2021 et 2022 "fournissent des preuves très solides d'une relation de cause à effet" entre les vaccinations et un nombre considérable de décès excessifs dans le pays.

Le professeur Ennos a écrit à Siobhian Brown MSP, présidente du comité de rétablissement du covid-19 du gouvernement écossais, pour lui demander de rouvrir une enquête publique sur les décès qui ne peuvent être que partiellement expliqués par le virus.

Plus tôt cette année, le comité a enquêté sur la cause d'un niveau sans précédent de surmortalité enregistré en Écosse de la semaine 21 à la semaine 52 de 2021.

Au nombre de 4 819, il était de 12 % supérieur à la moyenne - le pire jamais enregistré.

Les décès enregistrés jusqu'à présent en 2022 vont dans la même direction, et le professeur Ennos suggère qu'ils sont maintenant une conséquence de la piqûre de rappel.

Dans une lettre récente adressée à Mme Brown, le 12 juillet, il exprime également son inquiétude quant au fait que l'enquête publique menée plus tôt cette année sur les chiffres de surmortalité de 2021 n'a pas mentionné les injections comme cause potentielle.

Il déclare que sur les 103 contributions publiques à l'enquête, plus d'un tiers ont désigné les injections comme une raison possible de la surmortalité.

Il dit à Mme Brown : "Cependant, dans votre rapport à Humza Yousaf, secrétaire d'État à la santé et aux affaires sociales, il n'y a pas une seule mention des réactions indésirables aux vaccins covid-19 comme cause possible de la surmortalité observée en Écosse en 2021.

Ceci en dépit du fait qu'un certain nombre de répondants ont fourni des informations détaillées provenant d'articles scientifiques évalués par des pairs montrant que la mort est un effet indésirable connu des vaccins covid-19, et qu'une variété de mécanismes d'action ont été établis (induction de caillots sanguins, myocardite, etc.).

Les autopsies ont également confirmé que la vaccination contre le covid-19 peut entraîner la mort des receveurs, ce qui est reconnu par le gouvernement britannique qui a déjà versé des indemnités à de nombreuses familles de personnes décédées à la suite de la vaccination contre le covid-19.

L'absence de toute référence aux effets indésirables du vaccin contre le covid-19 en tant que facteur contribuant à la surmortalité en Ecosse en 2021 est d'autant plus préoccupante qu'une récente analyse détaillée des données du National Records of Scotland suggère désormais une relation de cause à effet entre la surmortalité en Ecosse et la vaccination contre le covid-19.

Le professeur Ennos indique que l'argument menant à cette conclusion commence par l'observation qu'au cours des 32 dernières semaines de 2021, la surmortalité a commencé dans différentes classes d'âge de la population écossaise de manière échelonnée, environ 12 semaines après le pic de vaccination de cette classe d'âge.

En commençant par les plus âgés, ce schéma s'est répété à mesure que le déploiement des vaccins se poursuivait dans des groupes d'âge de plus en plus jeunes.

Il suggère qu'il n'y a que deux raisons pour expliquer ces décès supplémentaires : soit les injections, soit un manque de soins médicaux causé soit par le retrait des services du NHS, soit par l'impossibilité pour les patients d'accéder à ces services, " deux conséquences de la réponse du gouvernement écossais au covid-19 ".

Cependant, selon lui, il n'y a pas eu d'augmentation constante de la surmortalité qui puisse être attribuée à des retards dans les soins médicaux résultant de longues listes d'attente.

Au lieu de cela, ce que les données du National Records of Scotland révèlent, dit le professeur Ennos, c'est une deuxième augmentation de la surmortalité après le rappel (troisième dose) du vaccin - 2022 reflétant le schéma de 2021 où les décès par groupe d'âge sont survenus environ 12 semaines après le pic d'administration du vaccin.

Il déclare que la séquence "prévue par l'hypothèse de l'effet indésirable ... fournit des preuves très solides d'une relation de cause à effet entre la vaccination par le covid-19 et la surmortalité".

Au moment de la rédaction de sa lettre, la surmortalité cumulée en Écosse en 2022 était de 1 669, "et ce nombre continue d'augmenter chaque semaine".

La lettre du professeur Ennos conclut : 'Les données du National Records of Scotland n'appuient pas la déclaration que vous avez faite à Humza Yousaf le 28 avril 2022, selon laquelle "la surmortalité a diminué et, à la date de cette lettre, est inférieure à la moyenne pour la période de l'année".

Au contraire, la situation de surmortalité en Écosse en 2022 s'avère aussi grave qu'en 2021.

Compte tenu de cet ensemble de preuves, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi, dans votre rapport à Humza Yousaf, vous n'avez absolument pas mentionné la possibilité que des réactions indésirables au vaccin covid-19 soient responsables d'au moins une partie de la surmortalité observée en Écosse en 2021.

Je vous demande également de rouvrir l'enquête sur les décès excessifs en Écosse, compte tenu de la recrudescence des décès excessifs en 2022 (552 au cours des quatre dernières semaines seulement), mais cette fois en tenant compte du fait que les réactions indésirables au vaccin covid-19 pourraient être un facteur important.