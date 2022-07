Les données des Pays-Bas et du Canada montrent que l'efficacité des vaccins est négative au regard des formes graves de la Covid et des décès (Daily Sceptic)

Les données des Pays-Bas et du Canada montrent que l'efficacité des vaccins est négative au regard des formes graves de la maladie et des décès.

Article originel : Vaccine Effectiveness Turns Negative Against Serious Disease and Death, Data From the Netherlands and Canada Show

par Will Jones

Daily Sceptic, 16.07.22

L'efficacité des vaccins contre la Covid contre les maladies graves tombe à zéro et devient négative dans les 12 mois, selon des chiffres officiels des Pays-Bas. Un rapport publié cette semaine par le ministère néerlandais de la santé explique qu'il n'y a "pratiquement plus d'effet protecteur visible" pour les personnes ayant reçu deux doses de vaccin, car "cela fait maintenant près d'un an qu'elles ont été vaccinées, et la protection offerte par les vaccins contre l'hospitalisation diminue avec le temps". En utilisant les chiffres d'hospitalisation du 15 mars au 28 juin 2022, le rapport constate que l'efficacité globale du vaccin contre l'hospitalisation à partir de deux doses était de 0%. Répartie par âge, elle était de 22% pour les 12-49 ans, de moins-52% pour les 50-69 ans et de 15% pour les plus de 70 ans. L'efficacité du vaccin contre l'admission en unité de soins intensifs était globalement de moins 20 %, et de 45 % pour les 12-49 ans, moins 31 % pour les 50-69 ans et moins 43 % pour les plus de 70 ans. Ces chiffres sont présentés dans le tableau ci-dessous, ainsi que les intervalles de confiance et les chiffres pour le rappel et la "répétition" (herhaalprik). (Traductions : base signifie le cours de base, c'est-à-dire deux doses ; ziekenhuisopnames signifie admissions à l'hôpital ; IC-opnames signifie admissions aux soins intensifs ; ten opzichte van niet gevaccineerd signifie par rapport aux non-vaccinés).

L'efficacité vaccinale contre l'hospitalisation au cours de la période d'étude par statut vaccinal est représentée ci-dessous. Il convient de noter que l'efficacité vaccinale des rappels et des répétitions de vaccin commence à un niveau élevé en février mais diminue rapidement pour atteindre environ 50 %, tandis que l'efficacité du vaccin à deux doses commence à environ 50 % et diminue rapidement pour atteindre zéro ou moins. Ce qui n'est pas abordé dans le rapport, c'est la raison pour laquelle, étant donné que l'efficacité vaccinale du rappel et de la répétition des injections baisse à 50 % en quelques semaines, ces chiffres ne vont pas ensuite continuer à baisser de 50 % à 0 % ou moins dans les semaines suivantes, tout comme ceux des deux doses.

Les chiffres négatifs sur l'efficacité du vaccin signifient que les personnes vaccinées sont hospitalisées ou admises en soins intensifs à cause du Covid à un taux plus élevé que les personnes non vaccinées. Face à ce constat alarmant, le rapport affirme qu'il est "peu probable de mesurer réellement la probabilité d'augmentation des hospitalisations dues au COVID-19". Au lieu de cela, "l'accumulation de l'immunité des COVID-19 passés joue un rôle majeur", et il peut y avoir des différences dans "la comorbidité et le risque d'exposition au coronavirus". Cependant, comme pour les données similaires du gouvernement britannique, une fois de plus, nous trouvons une autorité sanitaire affirmant que l'efficacité négative du vaccin est entièrement due à des facteurs de confusion (infection antérieure, comorbidités) sans produire les données - qu'elle doit avoir - pour démontrer que c'est effectivement le cas, et pour quantifier et contrôler ces facteurs. Au lieu de cela, ce que l'on nous donne, c'est un vague tour de passe-passe et une insinuation aérienne que les chiffres ne montrent pas ce qu'ils semblent montrer, à savoir que les vaccins aggravent la situation. Bien sûr, le message que le gouvernement néerlandais veut faire passer au public est qu'il doit faire des rappels fréquents pour rester protégé, ce qui pourrait expliquer pourquoi le gouvernement est maintenant prêt à publier des données qui présentent deux doses de vaccin sous un mauvais jour. Un autre point qui mérite d'être souligné ici est que le gouvernement néerlandais n'a manifestement aucun scrupule à publier un rapport officiel sur l'efficacité du vaccin en utilisant des chiffres calculés à partir de données brutes non ajustées pour les facteurs de confusion tels que l'infection antérieure et les conditions sous-jacentes. Ceci est important car l'année dernière, l'UKHSA et les " vérificateurs de faits " étaient catégoriques sur le fait que cela n'était pas autorisé, qu'il était en quelque sorte invalide et trompeur de calculer l'efficacité des vaccins à partir de données brutes. Pourtant, le gouvernement néerlandais calcule l'efficacité des vaccins précisément de cette manière, sans aucun scrupule ni commentaire. Comme beaucoup d'entre nous l'ont souligné l'année dernière, c'est parce qu'il s'agit d'une méthode parfaitement ordinaire et acceptable pour estimer l'efficacité des vaccins. Les dernières données en provenance du Canada montrent également une efficacité négative du vaccin contre les maladies graves et, aussi contre les décès. Les chiffres du Manitoba pour le mois de mai (mis en évidence par Alex Berenson) montrent les taux d'admission à l'hôpital, d'admission aux soins intensifs et de décès par statut vaccinal, ajustés en fonction de la taille de la population et de l'âge (voir ci-dessous). Ces chiffres montrent que les personnes ayant reçu une double dose sont plus susceptibles d'être hospitalisées et de mourir de la Covid que celles qui n'ont pas été vaccinées, et que les personnes ayant reçu une dose plus élevée ont fondamentalement le même risque que les personnes non vaccinées. Il convient de noter que les personnes ayant reçu une triple dose sont considérées comme ayant reçu une double dose jusqu'à 14 jours après leur rappel, ce qui signifie que tout décès dû à la Covid survenu dans les 14 jours suivant un rappel sera classé dans la catégorie des personnes ayant reçu une double dose.

Le graphique ci-dessus omet les personnes partiellement vaccinées (c'est-à-dire celles qui n'ont reçu qu'une seule dose), ce qui, au vu des chiffres figurant dans le tableau ci-dessous du rapport, est dû au fait que les données les concernant sont désastreuses. Par exemple, on compte 36 décès chez les plus de 70 ans partiellement vaccinés, mais seulement 1 % environ de ce groupe d'âge est partiellement vacciné. En comparaison, 164 décès sont enregistrés chez les 11 % de personnes ayant reçu une double dose, soit un taux de mortalité équivalent de 15 décès pour 1 % de la population, et 253 décès chez les 87 % de personnes ayant reçu au moins une triple dose, soit un taux de mortalité de 3 décès pour 1 % de la population. En d'autres termes, les personnes partiellement vaccinées ont un taux de mortalité plus de deux fois supérieur au taux déjà élevé des personnes ayant reçu une double dose et 12 fois supérieur à celui des personnes ayant reçu une triple dose. J'aurais aimé que l'on calcule le taux de mortalité des non-vaccinés pour nous permettre de faire une comparaison avec ces derniers, mais pour une raison quelconque, cette information n'apparaît ni dans le tableau ni ailleurs dans le rapport. Ce qui nous donne la bizarrerie d'un graphique qui omet les personnes partiellement vaccinées et d'un tableau qui omet les personnes non vaccinées. N'avez-vous jamais l'impression qu'ils ne vous disent que ce qu'ils veulent que vous sachiez ? Néanmoins, dans leur empressement à promouvoir les injections de rappel, certains gouvernements publient maintenant des données très peu flatteuses sur deux doses qui montrent que les vaccins non seulement ne sont plus utiles, mais qu'ils semblent même aggraver la situation.