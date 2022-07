Les experts de la santé démissionnent en masse des NIH et des CDC parce qu’ils sont gênés par la « pseudo-science » et notamment par la vaccination des enfants de moins de 5 ans pour ” satisfaire la Maison Blanche “, affirment des médecins (Daily Mail)

• Bari Weiss’ ‘Common Sense’ Substack rapporte que les données des essais cliniques de Pfizer et Moderna sur les vaccins pour les moins de 5 ans montrent une efficacité limitée.

• Des décisions telles que la fermeture des écoles et l’obligation de porter des masques de protection à la réouverture ont conduit de nombreuses personnes à s’interroger sur le comportement des dirigeants.

• Les NIH et les CDC seraient confrontés à des pénuries de personnel alors que le moral des employés est au plus bas.

Le Dr Marty Makary (photo), expert en santé publique de l’université Johns Hopkins, critique à la fois les fermetures d’écoles pendant la pandémie de COVID-19 et les vaccins pour les enfants de quatre ans et moins

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et les Instituts nationaux de la santé (NIH) souffrent tous deux d’une pénurie de personnel, selon le Dr Marty Makary, expert en santé publique de l’université Johns Hopkins, qui écrit sur Common Sense, le site de l’ancien chroniqueur du New York Times, Bari Weiss.

Parmi les principales décisions prises par les agences qui ont nui au moral des employés figurent le soutien au port du masque dans les écoles, la fermeture des écoles pendant la pandémie et l’autorisation des vaccins COVID-19 pour les enfants de quatre ans et moins.

Ces deux agences, ainsi que la Food and Drug Administration (FDA), ont fait l’objet d’une controverse tout au long de la pandémie en raison de messages incohérents et de décisions qui ne semblaient pas conformes aux données scientifiques disponibles.

« Ils n’ont pas de leadership en ce moment. Soudain, un nombre énorme de postes s’ouvrent au plus haut niveau », a déclaré à Common Sense un scientifique anonyme des NIH.

Les écoles sont devenues le champ de bataille de la pandémie de COVID-19 en Amérique.

Lorsque le virus a fait irruption dans le monde en 2020, de nombreux responsables ont immédiatement fermé les écoles, les magasins, les lieux de divertissement et les restaurants, par peur de l’inconnu.

Les premières données ont toutefois montré que les enfants ne couraient qu’un risque limité lorsqu’ils contractaient le virus, et que c’étaient surtout les personnes âgées et les personnes gravement immunodéprimées qui supportaient le fardeau du virus.