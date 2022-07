Les retards dus à la pandémie provoquent " la plus forte baisse de la vaccination des enfants depuis une génération " (The Telegraph)

Les retards dus à la pandémie provoquent " la plus forte baisse de la vaccination des enfants depuis une génération ". Article originel : Pandemic delays cause ‘largest drop in childhood immunisation in a generation’ Par Boris Barbalov The Telegraph, 16.07.22

L'Unicef avertit que les conséquences de la forte augmentation du nombre d'enfants non vaccinés "se mesureront en vies humaines".



Les perturbations liées aux pandémies ont provoqué le plus grand recul de la vaccination des enfants depuis 29 ans, dans ce que les experts considèrent comme une alerte rouge pour la santé.

Pour la première fois au XXIe siècle, le nombre d'enfants non vaccinés dans le monde a fortement augmenté pour la deuxième année consécutive, selon un rapport des Nations unies publié vendredi.

Cette baisse est due à la désinformation, au Covid-19 et aux urgences humanitaires, qui ont entravé les campagnes de vaccination dans le monde entier.

Les données, recueillies par l'Unicef et l'Organisation mondiale de la santé, ont révélé que 24,7 millions d'enfants ont manqué leur première dose de rougeole en 2021 - soit 5,3 millions de plus qu'en 2019 - tandis que 14,7 millions n'ont pas eu leur deuxième injection.

Parallèlement, le pourcentage d'enfants ayant reçu trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3) - un marqueur essentiel de la couverture vaccinale au sein d'un même pays et entre pays - a chuté de cinq points de pourcentage en deux ans, pour atteindre 81 %. La couverture pour la polio et le VPH a également diminué.

Fait inquiétant, 18 millions d'enfants, surnommés "enfants à dose zéro", n'ont reçu aucun vaccin en 2021, le Myanmar et le Mozambique enregistrant les plus fortes augmentations du nombre d'enfants totalement non vaccinés.

"C'est une alerte rouge pour la santé des enfants", a déclaré Catherine Russell, directrice exécutive de l'Unicef. "Nous assistons à la plus forte baisse durable de la vaccination des enfants depuis une génération. Les conséquences se mesureront en vies humaines. "

Déjà en 2022, on a constaté une augmentation de 79 % des cas de rougeole signalés dans le monde, par rapport à la même période en 2021.

Selon les experts, cette baisse est en partie due à la "crise de la pandémie", de nombreuses campagnes de vaccination ayant été interrompues ou supprimées...

