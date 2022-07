Macron "fier" d'avoir soutenu le lobbying d'Uber en France : "Ça m’en touche une sans faire bouger l’autre" (Vidéos)

Il y a plus de six ans, Emmanuel Macron a fait des efforts extraordinaires lorsqu'il était ministre de l'économie du gouvernement socialiste de François Hollande, pour soutenir la campagne de lobbying d'Uber afin de l'aider à perturber le secteur fermé des taxis en France, allant jusqu'à dire à l'entreprise technologique qu'il avait négocié un "accord" secret avec ses opposants au sein du cabinet français. En visite chez STMicroelectronics en Isère, à Crolles, dans le sud-est de la France, Macron a déclaré hier qu'il s'engageait à "recommencer demain". Pourtant la société Uber est accusée de n'avoir quasiment pas payé d'impôts en France, de faire de la dérégulation sociale. Selon Radio France, les Uber Files montrent que l’expansion du géant du transport Uber s’est accompagnée d’une optimisation fiscale, au détriment des chauffeurs et des utilisateurs avec une filiale implantée aux Bermudes et la bienveillance des Pays-Bas : "Pour payer le moins d’impôts possibles, Uber a toujours affirmé qu'elle n'était pas une société de transport, mais un simple opérateur de plateforme numérique mettant en relation des usagers et des chauffeurs, qui sont des entrepreneurs indépendants et non des employés. Cette définition permet à l'entreprise d'éviter le versement de cotisations de sécurité sociale et la perception de TVA sur les trajets. Mais Uber a fait plus que cela. Elle a créé une filiale aux Bermudes, qui détenait jusqu’en 2019 ses brevets en matière de technologie de transport." (Lire aussi :Capital.fr - L’impôt lilliputien payé par Uber en France). Enfin, selon Le Monde, "pour sa première campagne, en 2016-2017, Emmanuel Macron a reçu le soutien de très nombreux défenseurs du modèle promu par Uber, y compris de la part de son ancien lobbyiste en chef en Europe". Y a-t-il financement de sa campagne par Uber à l'époque, c'est une question qui pourrait se poser également ? Que Macron, en tant que ministre libéral se voyant comme un héritier de Tatcher, puisse soutenir intensivement l'implantation d'une entreprise US comme Uber est une chose mais qu'il dise qu'il s'en contre-fiche en tant que président sachant les nombreuses accusations envers cette entreprise posent problème.

Mais cela ne semble pas déranger Macron qui a déclaré pas plus tard qu'hier avec la morgue qu'on lui connaît : "Ça m’en touche une sans faire bouger l’autre". Go on Macron !