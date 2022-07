Massacre de Moura : Un rapport explosif de l'ONU accable les FAMA et le groupe Wagner (AI/ Ivoiresoir)

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU doit bientôt remettre un rapport au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, sur les tueries perpétrées fin mars dans le village de Moura, dans le centre du Mali. Un document sensible qui met directement en cause le rôle des Forces armées maliennes et de ses supplétifs russes du groupe Wagner, et pourrait avoir des répercussions directes sur la présence de l'ONU au Mali...

