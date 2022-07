Qu'est-ce qui se cache derrière la hausse de près de 8 000 décès excédentaires depuis avril ? (Daily Sceptic)

Qu'est-ce qui se cache derrière la hausse de près de 8 000 décès excédentaires depuis avril ? Article originel : What’s Behind the Surge of Nearly 8,000 Excess Deaths Since April? Par Will Jones Daily Sceptic, 6.07.22

Il y a eu 1 540 décès de plus que d'habitude en Angleterre et au Pays de Galles enregistrés au cours de la semaine se terminant le 24 juin, la semaine la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, selon la dernière mise à jour de l'Office des statistiques nationales (ONS), publiée mardi. Ce chiffre est supérieur de 16,6 % à la moyenne sur cinq ans. Parmi ces décès, 285 ont été enregistrés "avec la Covid" et 166 comme dus à la Covid comme cause sous-jacente, ce qui laisse 1 374 décès dus à une cause sous-jacente différente.



Cela porte à 7 840 le nombre total de décès excédentaires non liés à Covid (au-dessus de la moyenne sur cinq ans) depuis le 29 avril, date du début du pic récent. Une grande partie de ces décès se produisent à domicile, ce qui a suscité des appels à une enquête urgente sur les raisons pour lesquelles des milliers de personnes meurent en plus que ce à quoi on pourrait s'attendre, bien que le nombre de décès dus à la Covid reste faible. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'après les 138 000 décès supplémentaires enregistrés depuis mars 2020, on s'attendrait maintenant à une diminution du nombre de décès en raison du déplacement de la mortalité des personnes qui meurent plus tôt qu'elles ne le feraient normalement.