Quand les Etatsuniens seront-ils accusés de crimes de guerre ? (SCF)

Quand les Etatsuniens seront-ils accusés de crimes de guerre ?

Article originel : When Will Americans Face War Crimes’ Charges?

Par Declan Hayes

ICH, Strategic Culture Foundation

Cet article passe en revue les procès pour crimes de guerre des époques précédentes afin d'évaluer les projets actuels de juger les soldats russes capturés à Kiev et les membres de la milice Azov dans le Donbass. Bien que tous les crimes doivent être punis de manière appropriée, les exemples qui suivent, qui ne sont en aucun cas exhaustifs, montrent que cela a rarement été le cas.



L'article commence par les procès de Nuremberg avant d'aborder certaines des questions les plus pertinentes que ces procès, et ceux de Tokyo qui ont suivi, ont soulevées. Il utilise ces procès, plutôt que les crimes de guerre plus récents de l'OTAN dans le monde arabe, comme points de référence pour mieux se concentrer sur les questions clés relatives aux crimes de guerre de l'OTAN en Ukraine. Bien qu'il ne s'agisse que d'un instantané, l'article est important car il expose les principaux paramètres selon lesquels les principaux responsables à Washington, Londres, Bruxelles et Kiev devraient, avec leur entourage, se retrouver sur le banc des accusés, première étape vers une condamnation à la prison à vie.



Les règles de base de Nuremberg

Les dirigeants nazis jugés à Nuremberg devaient répondre de quatre chefs d'accusation au total : (1) crimes contre la paix : planification, déclenchement et conduite de guerres d'agression en violation des traités et accords internationaux ; (2) crimes contre l'humanité : perpétration des crimes d'extermination, de déportation et de génocide ; (3) crimes de guerre : violation des règles de la guerre ; (4) et, enfin, "plan commun de conspiration en vue de commettre" les actes criminels énumérés dans les trois premiers chefs d'accusation. Ces quatre chefs d'accusation constituent désormais la base de toute discussion juridique sur le génocide et les crimes connexes.

Ces quatre chefs d'accusation sont également plus que suffisants pour inculper les dirigeants de l'OTAN. Les articles précédents citaient les groupes de réflexion de l'OTAN qui complotaient pour violer les premier et quatrième chefs d'accusation. Comme mes articles précédents ont attiré l'attention à plusieurs reprises sur les guerres d'extermination de l'OTAN, je n'ai pas grand-chose de plus à dire ici sur les raisons pour lesquelles les États-Unis devraient être inculpés au titre du deuxième chef d'accusation, voire du troisième. Il existe, en bref, des raisons accablantes d'inculper l'élite politique, médiatique, militaire et industrielle de l'OTAN selon les mêmes lignes que celles évoquées ci-dessus, en vertu desquelles ont été inculpés ceux qui ont fait face à la justice à Nuremberg.

En effet, les procédures de Nuremberg ont clarifié et réaffirmé les principes émergents du droit international : les guerres agressives, comme celles que l'OTAN a menées en Irak, en Serbie, en Syrie, au Vietnam, en Libye et au Yémen, constituent des crimes dont les instigateurs de l'OTAN, y compris les chefs d'État, doivent répondre ; et les complices et les aides qui ont rejoint des organisations telles que les SS, les SAS, le Régiment de parachutistes, le Corps des Marines des États-Unis et la Gestapo, en connaissant leurs objectifs criminels, doivent être tenus légalement responsables.

Le deuxième chef d'accusation concerne les crimes contre l'humanité, notamment les crimes d'extermination, de génocide, de meurtre, d'asservissement, de déportation ou d'autres actes inhumains commis contre une population civile. Toute enquête digne de ce nom sur les campagnes de terreur menées par l'OTAN en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et en Libye fournirait des motifs suffisants pour inculper de criminels de guerre des dizaines de milliers de membres du personnel de l'OTAN et leurs superviseurs politiques.

La définition la plus autorisée des crimes de guerre, le troisième chef d'accusation, a été formulée dans la Charte de Londres du 8 août 1945, qui a établi le Tribunal militaire international de Nuremberg. Selon cette définition, les crimes de guerre sont des actes de violence contre des populations civiles, des prisonniers de guerre ou, dans certains cas, des soldats ennemis sur le terrain ; ils sont commis principalement par du personnel militaire ; ils sont en violation des lois et coutumes de la guerre ; ils ne sont pas justifiés par la nécessité militaire ; et ils impliquent souvent des armes ou des méthodes militaires d'une cruauté ou d'une dévastation inhabituelles. Les forces armées ukrainiennes et leurs milices d'extrême droite, que les dirigeants politiques ukrainiens ont délibérément intégrées à leurs forces armées, sont accusées d'un nombre incalculable de ces crimes de guerre.



Des ordres venus d'en haut

Nuremberg a non seulement officialisé les conventions antérieures, mais aussi internationalisé les crimes. L'argument selon lequel ces crimes étaient légaux dans l'Allemagne nazie a été rejeté. Les ordres supérieurs, comme dans les affaires précédentes du Major Wirz et du Château de Llandovery, ont également été rejetés comme moyen de défense. En raison de ces précédents, les généraux allemands, les bureaucrates allemands, les juges allemands et les ministres de l'économie allemands ont tous été reconnus coupables. Le haut commandement allemand, la Waffen SS et la Gestapo ayant été condamnés en tant qu'organisations criminelles, il devrait en être de même pour toutes les forces de l'OTAN impliquées dans les campagnes de génocide du printemps arabe, de la Serbie et de l'Ukraine.



Génocide

La Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide énumère spécifiquement cinq actes, dont chacun, perpétré intentionnellement contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, peut constituer un génocide. Tuer des membres du groupe ; porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique.

Étant donné que la destruction ou l'émasculation délibérée des dirigeants d'une société, si elle est perpétrée pour éliminer les dirigeants d'une communauté, constitue également un génocide, même si la majorité survit, Porochenko et les autres dirigeants ukrainiens qui ont mené la campagne d'extermination des russophones d'Ukraine doivent être jugés et passer le reste de leur vie dans une colonie pénitentiaire, s'ils sont reconnus coupables.



Embargo sur le Japon

Le 21 juillet 1941, le Japon signe un accord préliminaire avec le gouvernement de Vichy du maréchal Philippe Pétain, ce qui entraîne l'occupation par le Japon d'aérodromes et de bases navales en Indochine. Presque immédiatement, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas instaurent un embargo total sur le pétrole et la ferraille à destination du Japon, ce qui équivaut sans doute à une déclaration de guerre. Cette mesure a été suivie peu après par le gel, par les États-Unis et la Grande-Bretagne, de tous les avoirs japonais dans leurs pays respectifs. Radhabinod Pal, l'un des juges du tribunal des crimes de guerre de Tokyo après la guerre, a par la suite soutenu que les États-Unis avaient clairement provoqué la guerre avec le Japon, qualifiant les embargos de menace claire et puissante pour l'existence même du Japon. Ces points sont notés pour affirmer que l'utilisation prolongée et systématique des sanctions par l'OTAN pour affamer le Venezuela, l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Russie afin de les soumettre constitue (1) des crimes contre la paix ; (2) des crimes contre l'humanité, dont le plus évident est la mort par malnutrition de 500 000 enfants irakiens ; (3) des crimes de guerre ; (4) et, enfin, "un plan commun de conspiration pour commettre" les actes criminels énumérés dans les trois premiers chefs d'accusation.



L'unité 731

Bien que les Soviétiques aient voulu faire inculper l'Unité 731, les producteurs japonais d'armes chimiques et biologiques, le Tribunal militaire international n'a trouvé aucune preuve de l'existence même d'une telle unité. L'Unité 731 n'est même pas mentionnée dans les vastes tomes du Tribunal des crimes de guerre de Tokyo. Cela est d'autant plus surprenant quand on sait qu'au moins vingt des vingt-huit principaux accusés jugés à Tokyo avaient une connaissance directe des activités de l'unité. Il s'agit notamment des généraux Hideki Tojo et Sadao Araki, des anciens premiers ministres Kiichiro Hiranuma et Koki Hirota et de Shumei Okawa, l'intellectuel suprématiste.

En tout, cinq mille Japonais ont été arrêtés après la Seconde Guerre mondiale ; 2 400 sont allés en prison ; huit cent neuf ont été exécutés par peloton d'exécution ; et huit ont été pendus, dont le général Hideki Tojo. Tout comme en Allemagne, la plupart des accusés étaient des petits poucets. Parmi eux, 173 Taïwanais et 148 Coréens. Seul un petit nombre d'officiers supérieurs de l'armée et de la marine, aucun capitaine de l'économie de guerre et pratiquement aucun des démagogues civils de la politique, de l'université et des médias qui ont contribué à créer les deux pompes jumelles du Japon, l'arrogance raciale et le militarisme fanatique, ont été jugés. Aucune police secrète, aucun membre de société secrète, aucun industriel n'a été jugé. L'asservissement des Formos et des Coréens n'a pas été mentionné, pas plus que la question des femmes de réconfort ou de l'unité 731. Au procès de Tokyo, tous les accusés ont méticuleusement évité d'impliquer Hirohito. Les juges ont même fait remarquer que l'empereur brillait par son absence sur le banc des accusés. Ces erreurs ne doivent pas être reproduites lorsque les dirigeants, les industriels, les médias et les apologistes de l'OTAN, passés et présents, seront jugés pour leurs propres laboratoires biologiques en Ukraine. Ils doivent tous se balancer.



Le tigre de Malaisie

Le général Tomoyuki Yamashita, le Tigre de Malaisie, a été pendu à Manille le 23 février 1946. Le destin de cet officier, un combattant de première classe, a affirmé quelque chose de nouveau dans les annales de la guerre. Car Yamashita n'est pas mort pour avoir commis un meurtre, ou pour avoir ordonné à d'autres hommes de commettre un meurtre en son nom. Yamashita a perdu la vie non pas parce qu'il était un commandant mauvais ou malfaisant, mais simplement parce qu'il était un commandant et que les hommes qu'il commandait nominalement avaient fait des choses indiciblement mauvaises. Il a été pendu pour avoir simplement été le chef nominal des chefs du Japon aux Philippines pendant le viol de Manille, lorsque les troupes navales impériales se sont livrées à une orgie de massacres et de viols, de décapitations et de brûlures vives, de tortures et de destructions gratuites, de meurtres de personnes sans défense - y compris des femmes, des bébés, des prêtres et des prisonniers de guerre étatsuniens.