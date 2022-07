Quand les mondialistes franchissent le Rubicon : L'assassinat de Shinzo Abe (Global Research)

Bien que les médias grand public aient accepté cette histoire fantastique, la police et l'appareil de sécurité japonais n'ont pas réussi à écraser les interprétations alternatives. Le 10 juillet, le blogueur Takashi Kitagawa a publié des documents suggérant qu'Abe a été abattu de face, et non de dos, comme le faisait Yamagami, et que les coups de feu ont dû être tirés en biais depuis le sommet de l'un, ou des deux, grands immeubles situés de part et d'autre du carrefour en face de la place de la gare.

Ce n'est qu'alors que les gardes du corps se sont emparés du suspect, Yamagami Toruya, qui se tenait derrière Abe. Le combat avec Yamagami a pris la forme d'une danse chorégraphiée pour le public de la télévision, et non d'une maîtrise professionnelle.

Quelques secondes plus tard, Abe s'est effondré sur le sol, gisant impassible dans sa veste bleue habituelle, sa chemise blanche, maintenant tachetée de sang, et son badge bleu caractéristique de la solidarité avec les Japonais enlevés en Corée du Nord. Il a très probablement été tué sur le coup.

Le message au monde

Pour une personnalité comme Shinzo Abe, l'acteur politique le plus puissant du Japon et la personne à laquelle les politiciens et bureaucrates japonais se sont ralliés en réponse à l'incertitude sans précédent née de la crise géopolitique actuelle, être abattu sans qu'aucun service de sécurité sérieux ne soit présent à proximité n'a aucun sens.

Le message a peut-être échappé aux téléspectateurs japonais, mais il était clair comme de l'eau de roche pour les autres politiciens japonais. Le message était d'ailleurs clair pour Boris Johnson, qui a été chassé du pouvoir presque exactement au moment où Abe a été abattu, ou pour Emmanuel Macron, qui a soudainement été accusé d'un scandale de trafic d'influence pour Uber et qui doit faire face à des demandes de destitution, le 11 juillet, après que des mois de manifestations massives n'aient pas réussi à l'influencer.

Le message était écrit en rouge sur la chemise blanche d'Abe : adhérer au système mondialiste et promouvoir le régime de la COVID-19 ne suffit pas à assurer la sécurité, même pour le dirigeant d'une nation du G7.

Abe est la victime la plus haut placée à ce jour du cancer caché qui ronge la gouvernance dans les États-nations du monde entier, une maladie institutionnelle qui éloigne la prise de décision des gouvernements nationaux pour la confier à un réseau de banques privées dotées de superordinateurs, de groupes de capital-investissement, de sociétés de renseignement à Tel Aviv, Londres et Reston, et aux penseurs stratégiques employés par les milliardaires du Forum économique mondial, de l'OTAN, de la Banque mondiale et d'autres institutions aussi impressionnantes.

La quatrième révolution industrielle a été l'excuse utilisée pour transférer le contrôle de toutes les informations entrantes et sortantes des gouvernements centraux à Facebook, Amazon, Oracle, Google, SAP et autres au nom de l'efficacité. Comme l'a fait remarquer J. P. Morgan, "Tout a deux raisons : une bonne raison et une vraie raison."

Avec l'assassinat d'Abe, ces tyrans de la technologie, et leurs maîtres, ont franchi le Rubicon, déclarant que ceux qui sont habillés des oripeaux de l'autorité de l'État peuvent être fauchés en toute impunité s'ils ne suivent pas les ordres.



Le problème du Japon

Le Japon est présenté comme la seule nation asiatique suffisamment avancée pour rejoindre l'"Occident", pour être membre du club exclusif du G7 et pour être qualifiée pour collaborer avec (et éventuellement devenir membre de) l'important programme d'échange de renseignements, le "Five Eyes". Néanmoins, le Japon a continué à défier les attentes et les exigences des financiers mondiaux et des planificateurs du Nouvel Ordre Mondial à l'intérieur du périphérique et à Wall Street.

Bien que ce soit la Corée du Sud en Asie qui ait été constamment critiquée à Washington comme un allié qui n'était pas tout à fait à la hauteur du Japon, la vérité est que les super-riches occupés à prendre le contrôle du Pentagone et de toute l'économie mondiale commençaient à douter de la fiabilité du Japon.

Le système mondialiste de la Banque mondiale, de Goldman Sachs ou du Belfer Center for Science and International Affairs de l'université de Harvard a une voie toute tracée pour les meilleurs et les plus brillants des "nations avancées".

Les élites d'Australie, de France, d'Allemagne, de Norvège ou d'Italie apprennent à parler couramment l'anglais, passent du temps à Washington, Londres ou Genève dans un groupe de réflexion ou une université, obtiennent une sinécure sûre dans une banque, une institution gouvernementale ou un institut de recherche qui leur assure un bon revenu, et adoptent le bon sens, la perspective pro-financière offerte par le magazine Economist comme évangile.

Cependant, le Japon, bien qu'il possède son propre système bancaire avancé, bien que sa maîtrise des technologies de pointe en fasse le seul rival de l'Allemagne en matière de machines-outils, et bien qu'il dispose d'un système éducatif sophistiqué capable de produire de nombreux prix Nobel, ne produit pas de dirigeants qui suivent ce modèle de nation "développée".