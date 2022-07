Rapport du nombre de décès à l'hôpital entre vaccinés et non-vaccinés: les chiffres parlent enfin (France Soir)

Rapport du nombre de décès à l'hôpital entre vaccinés et non-vaccinés: les chiffres parlent enfin Par Patrice Taravel et Xavier Azalbert France Soir, 19.07.22

TRIBUNE - Patrice Taravel est scientifique (ancien ingénieur au CNRS) et informaticien. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire en 2020, à l’instar de nombreux Français, il s’est renseigné à partir de diverses sources d’informations officielles comme santé.gouv.fr et la DREES. Progressivement, il en est venu à étudier les contenus publiés par le Conseil Scientifique Indépendant (CSI), l’IHU Méditerranée ou encore par FranceSoir.

C’est de cette façon qu’il a découvert l'article publié dans FranceSoir et rédigé en mars 2022 par l'analyste et statisticien Pierre Lecot concernant les données de surmortalité présentées par le site Euromomo. La conclusion lui parut impensable, pour ne pas dire inacceptable : « Elle allait à l’encontre de ce que le gouvernement et les médias expliquait ».

Doté par sa formation et son parcours d'un fort bagage analytique, Patrice Taravel est assez facilement remonté à la source de l’information en extrayant les données dans cet article en vue de les traiter et de les analyser dans l'objectif de valider ou d’invalider l’analyse publiée par FranceSoir. Et surprise : « J’ai compris très rapidement que je n’avais rien à redire au sujet de l’article de Pierre Lecot et de Xavier Azalbert. Les résultats et conclusions étaient conformes à ce qu’on pouvait attendre des données publiques. »

Voilà la démarche qu’il a suivie. Patrice Taravel le souligne : « Sachez qu’il y a longtemps que je sais que l’on peut faire dire n’importe quoi à un jeu de données ».



Méthodologie

Le point de départ de toute analyse est la méthodologie. Par souci de transparence, elle a été mise en annexe afin que chacun puisse en prendre connaissance. Elle repose sur les données de la DREES qui dépend du ministère de la Santé à diverses dates. Les statuts vaccinaux pris en considération sont ceux définis par la DREES, à savoir de non-vaccinés à vaccinés complets (avec ou sans rappel de moins de trois mois et avec ou sans rappel entre trois et six mois et plus de six mois avec rappel).

La méthode consiste à générer un indicateur fiable qui permettra de comparer les données à divers moments.

Cinq dates ont été choisies permettant d’illustrer la dynamique. Les données brutes sont disponibles dans le tableau ci-dessous. On peut observer l’évolution temporelle des décès des vaccinés à l’hôpital.

Quand on observe le ratio entre le nombre de décès moyen sur les sept derniers jours sur les cinq périodes, on peut voir qu’en février, 59% des décès étaient des personnes vaccinées et 41% des non-vaccinés. Étant donné que la population de non-vaccinés était aux alentours de 20%, les autorités concluaient à l’efficacité du vaccin par observation de ces décès. C’est une manière simpliste de faire l’analyse, car on ne prend pas en considération les facteurs de comorbidités, pas plus que l’on ne connait le type de traitement administré aux non-vaccinés à l’hôpital.





L’évolution temporelle est très clairement en faveur des non vaccinés qui, mi-juin, ne représentent que 22% des décès à l’hôpital contre 78% pour les vaccinés tous statuts confondus.