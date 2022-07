Les Yéménites sont expulsés d'une île stratégique pour faire place à une base militaire des Émirats arabes unis soutenant les djihadistes Takfiris et en collaboration avec les Etats-Unis et Israël (Press TV)

Des dizaines de familles yéménites sont expulsées de force de leurs maisons sur l'île d'Abd al-Kuri, au sud-ouest de l'île stratégique de Socotra, pour faire place à une base militaire émiratie, prétendument sous la supervision d'experts militaires israéliens.

Dans un communiqué publié mercredi, la Direction générale de la pêche du gouvernement de salut national du Yémen a vivement dénoncé l'expulsion des résidents de l'île d'Abd al-Kuri, qui fait partie de l'archipel de Socotra et se trouve à environ 105 kilomètres (65 miles) au sud-ouest de l'île de Socotra.

La déclaration indique que le déplacement des habitants de l'île yéménite est le prélude à sa militarisation et à sa transformation en base militaire émiratie, ajoutant que ce plan s'inscrit dans le cadre d'un complot étatsuno-israélien.

Il a également souligné l'importance stratégique de l'île d'Abd al-Kuri, en insistant sur le fait que les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme doivent assumer leurs responsabilités face aux événements qui s'y déroulent.



Les Émirats arabes unis, qui occupent l'île yéménite de Socotra, auraient délivré des cartes d'identité à un certain nombre de résidents de l'île stratégique dans le but de changer leur identité.

La direction a appelé l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et les organisations environnementales à prendre des mesures immédiates face à la destruction continue des réserves naturelles et marines de l'île.



Abd al-Kuri est l'une des îles les plus importantes près de la Corne de l'Afrique, et possède de grandes ressources économiques et pétrolières. La souveraineté de l'île fait l'objet d'un différend entre le Yémen et le gouvernement somalien.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en course pour contrôler militairement le palais présidentiel d'Aden

Par ailleurs, des rapports citent des sources locales dans la ville portuaire d'Aden, dans le sud du Yémen, selon lesquelles d'importants renforts militaires, comprenant diverses munitions, des véhicules militaires et des véhicules blindés de transport de troupes, sont arrivés dans la ville.

Les sources ont noté que les renforts ont été principalement envoyés par l'Arabie saoudite et étaient destinés à aider à surveiller étroitement le chef du conseil présidentiel du Yémen, Rashad al-Alimi, au palais Ma'ashiq, et les membres du conseil.

Le matériel militaire est arrivé à Aden moins d'un jour après que les Émirats arabes unis aient envoyé des renforts aux militants takfiris qui leur sont alliés à Aden...

