Sarkozy-Kadhafi : des mises en examen dans l’opération Hannibal

Mediapart, 6.07,22

S’il n’y avait pas un ancien président de la République (Nicolas Sarkozy) et une agence de communication liée au président actuel (Bestimage) dans la boucle, on parlerait à coup sûr d’une histoire de pieds nickelés. Mais grâce aux SMS de la patronne de Bestimage, Michèle Marchand, on sait qu’un projet visant à faire libérer Hannibal Kadhafi, le fils de Mouammar Kadhafi incarcéré au Liban, a bien été échafaudé en vue de s’attirer les faveurs du clan familial, et de disculper Nicolas Sarkozy dans l’affaire des financements libyens...