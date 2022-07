Un automobiliste condamné pour avoir percuté une scène où devait se produire Dieudonné (Le Figaro)

Le tribunal correctionnel d’Auxerre a condamné, mardi 12 juillet, à 24 mois de prison dont 18 avec sursis simple, un automobiliste reconnu coupable d’avoir jeté son 4X4 sur une scène dans l’Yonne où devait se produire le polémiste Dieudonné.

Gilles Catalan, un médecin généraliste, pourra effectuer ses six mois de peine ferme en détention à domicile sous surveillance électronique. Il devra de plus s’acquitter d’une amende de 500 euros et son véhicule sera confisqué, a précisé à l’AFP le parquet d’Auxerre...

