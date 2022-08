Un groupe de travailleurs de la santé qui ont poursuivi leur hôpital en justice à cause de l'obligation d'administrer le vaccin contre la COVID-19 devrait recevoir 10 millions de dollars, selon un accord de règlement déposé le 29 juillet (Epoch Times)

Un groupe de travailleurs de la santé qui ont poursuivi leur hôpital en justice à cause de l'obligation d'administrer le vaccin contre la COVID-19 devrait recevoir 10 millions de dollars, selon un accord de règlement déposé le 29 juillet.

Article originel :Health Care Workers Who Sued Over COVID-19 Vaccine Mandate Win $10 Million Settlement

Par Zachary Stieber

The Epoch Times

Une douzaine de travailleurs du NorthShore University HealthSystem, dans l'Illinois, ont intenté un procès en octobre 2021, arguant que l'établissement n'accordait pas, en toute illégalité, d'exemptions religieuses au mandat.

Après huit mois de négociations, les travailleurs et NorthShore "ont accepté de régler cette affaire", selon un mémorandum déposé auprès du tribunal fédéral.

Selon les termes de l'accord, NorthShore versera 10 337 500 dollars dans un fonds de règlement pour les travailleurs affectés par son mandat - plus précisément, les travailleurs qui, entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2022, ont demandé un accommodement religieux et ont été refusés et ont soit reçu un vaccin pour éviter le licenciement, soit été licenciés ou ont démissionné. Environ 473 travailleurs entrent dans cette catégorie.

NorthShore adaptera également son mandat de vaccination "afin d'améliorer ses procédures d'adaptation pour les personnes bénéficiant d'exemptions approuvées pour cause de croyance religieuse sincère".

Les travailleurs licenciés parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner en raison de leurs convictions religieuses peuvent demander à être réemployés.

Le juge de district américain John Kness, nommé par Trump pour superviser l'affaire, a été invité à approuver le règlement proposé.

Liberty Counsel, le groupe juridique représentant les platinistes, a décrit le règlement comme une première du genre pour une action contre un employeur privé qui a refusé des centaines de demandes d'exemptions religieuses à un mandat de vaccin COVID-19.

"Le changement radical de politique et la réparation pécuniaire substantielle exigés par le règlement apporteront une forte mesure de justice aux employés de NorthShore qui ont été impitoyablement forcés de choisir entre leur conscience et leur emploi", a déclaré Horatio Mihet, vice-président des affaires juridiques du groupe, dans un communiqué.

"Ce règlement devrait également servir d'avertissement aux employeurs de tout le pays, qui ne peuvent pas refuser d'accommoder ceux qui ont des objections religieuses sincères aux mandats de vaccination forcés", a-t-il ajouté.

Fonds

Si l'accord est approuvé, les travailleurs concernés pourront demander de l'argent au fonds de 10 millions de dollars.

Chaque travailleur qui a fini par se faire vacciner malgré ses objections religieuses aurait droit à environ 3 000 dollars, tandis que ceux qui ont été licenciés ou ont démissionné pourraient obtenir jusqu'à 25 000 dollars, selon les estimations.

Les montants définitifs dépendront du nombre de travailleurs qui demanderont de l'argent, entre autres facteurs.

En outre, l'accord met de côté 260 000 dollars pour les plaignants nommés dans l'affaire. Chacun d'entre eux devrait recevoir environ 20 000 dollars, en plus des autres fonds.